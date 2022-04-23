Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

23.04.2022 17:11
Konya'dan kısa kısa

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genç KOMEK öğrencileri ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genç KOMEK öğrencileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş tarihini çocuklara bayram olarak hediye ettiğini anımsattı.

Dünyada çocukların bayramı olan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Altay, "Ülkemizi çok güçlü yarınlara taşımak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bunun için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bu manada kurmuş olduğumuz Çocuk Meclisi, bizim için yeni bir başlangıç oluşturdu." ifadesini kullandı.

Altay, koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Sürmeligöz'e devretti

Öte yandan Altay, bayram nedeniyle makamını, İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Gülnihal Sürmeligöz'e devretti.

Sürmeligöz, konuşmasında, "Bizler vatan ve bayrak sevgisini, iyi insan olmayı öğretmenlerimizden ve ailelerimizden öğreniyoruz. Bugünün çocukları ve yarının büyükleri olarak sizden alacağımız bu bayrağı daha iyi yerlere taşımak için çok çalışacağız." dedi.

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Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan, Çocuk, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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