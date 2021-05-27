Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesör" operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesör" operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı

27.05.2021 15:38
Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, askeri personelden sorumlu "mahrem abi ve imamlar" tarafından ardışık arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Olay

Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 19 Mayıs'ta, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 5'i emekli personel, 4'ü muvazzaf, 11'i askeri okuldan ihraç edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Konya merkezli Ankara, İzmir, Rize, Kayseri, Samsun ve Amasya'da 17 zanlı yakalanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesör" operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika
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