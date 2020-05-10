Konya normalleşmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecine geçiş döneminde vatandaşların, yoğun olarak kullandığı caddeler, tramvay ve otobüs durakları, alt ve üst geçitler, yaya yolları ve bisiklet yollarında temizlik çalışması yaptığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için dezenfeksiyon seferberliği başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde şehir genelinde sürdürdükleri cadde düzenleme çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmalarına da büyük önem verdiklerini vurguladı.

Çalışmaların devam edeceğini aktaran Altay şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ise, normal günlerde yoğun kullanılan alanlarda periyodik olarak temizlik, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz normalleşmeye hazırlanıyor. Hemşehrilerimizin sağlığı için her türlü tedbiri almaya ve çalışmayı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntıları hep birlikte atlatacağız."

Şehirde, yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Büyükşehir, Konya genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 54 taşıt, 37 yaya alt ve üst geçidi ile 24 hızlı tren alt geçidinin temizliğini sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde düzenli olarak gerçekleştiriyor. Halkın yoğun olarak kullandığı otobüs durakları ile tramvay duraklarında da temizlik ve yıkama çalışması yapan ekipler, Beyşehir, Adana, Ankara, İstanbul ve Antalya çevre yollarında da bariyer ve ferforjelerin temizliğini gerçekleştiriyor. 550 kilometre bisiklet yolu ağıyla bisiklet şehri olan Konya'da yoğun kullanılan bisiklet yolları sabunlu suyla yıkanıyor.

Büyükşehir ekipleri, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda kademeli olarak gerçekleşecek normalleşme süreci öncesi oluşabilecek yoğunluğa karşı da işyerlerinin önü ve caddelerin temizliğini yaparak, tarihi, turistik alanların duvarlarına yapıştırılan afiş ve broşürleri görüntü kirliliğinin giderilmesi adına temizledi. Ekipler, Mevlana Meydanı, İstanbul Caddesi, Kayalıpark, Kültürpark, Zafer Meydanı, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Alaaddin Bulvarı gibi yoğun kullanılan bölgelerde çöp kovaları, cami şadırvanları ve yollarda sabunlu suyla yıkama işlemi gerçekleştirdi."