Konya Teknik Üniversitesi akademisyenleri "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi akademisyenleri "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde

03.12.2020 15:39
Konya Teknik Üniversitesi akademisyenleri

Konya Teknik Üniversitesinde (KTÜN) rektör Prof. Dr. Babür Özçelik ve bazı akademisyenler, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" arasında yer aldı.

Konya Teknik Üniversitesinde (KTÜN) rektör Prof. Dr. Babür Özçelik ve bazı akademisyenler, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi koordinasyonluğunda ABD'li ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen çalışma sonucunda belirlenen ve "Plos Biology" adlı bilimsel dergide de yer alan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi yayımlandı.

Dünya çapında yapılan bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sayısı, yazar sırası ve kendine atıf oranı gibi değişkenler dikkate alınarak oluşturulan listede KTÜN'den, Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Pehlivan, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Güneş, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Argun, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Uğuz ve Doç. Dr. Mustafa Servet Kıran, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyan, listeye Türkiye'den giren bilim insanları arasında yer buldu.

Türkiye'den 857 bilim insanının yer aldığı liste hazırlanırken, alanında en az 5 makale yayımlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansı değerlendirildi.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özçelik, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Her ne kadar yeni kurulmuş bir üniversite olsak da temeli, 1970 yılında kurulan Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisine dayanan, eğitim sektöründe 50 yılı aşkın bir süredir var olan birikim ve tecrübeye sahip bir üniversite olarak önüne hedefler koyan ve koyduğu hedeflere emin adımlarla ilerleyen bir üniversiteyiz. Bir öğretim üyesi olarak bilimle ilgilenmek, araştırmalar yapmak, kendi branşında söz sahibi olarak alana öncülük etmek, hayat boyu öğrenme ve öğretme sürecinde olmayı oldukça önemsiyorum. Konya Teknik Üniversitesindeki her bir öğretim elemanımızın da bu gayret ve öncelik içerisinde olduğunu biliyorum. Bunun sonuçlarını da gerek yürütülen projelerde, gerek yayınlanan araştırmalarda üniversitemizin adının yer alması göstermektedir. Bu vesileyle listeye girme başarısı gösteren öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Teknik Üniversitesi akademisyenleri 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde - Son Dakika


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