Son Dakika Haberleri: Konyalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı
Son Dakika 3. Sayfa Konyalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika

Konyalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı

7 saat önce

Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in (25) Konya'nın Akşehir ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Konyalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı, System.String[]

Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in (25) Konya'nın Akşehir ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.


Hakkari'de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, silah kazası sonucu şehit düştü. Şehidin Akşehir ilçesi Meydan Mahallesi 32206 Sokak'taki evine gelen Ilgın Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Y. Fatih Kadiroğlu, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan şehidin ailesine oğullarının şehadet haberini verdi. Acı haberle yıkılan şehidin annesi Ruziye Özmen ve babası Salih Özmen'e sağlık ekiplerince müdahale edilirken şehidin evinin bulunduğu sokakta bayraklarla donatıldı.


Şehidin anne ve babasının işitme engelli olduğu öğrenilirken şehidin kardeşi Nuri Özmen'in de Ankara'da eczacı olduğu öğrenildi. Şehidin eşi Beyza Özmen'in de Hakkari'den Akşehir'e geleceği öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Akşehir'e getirildikten sonra 4 Aralık Çarşamba günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in; Hakkari- Çukurca karayolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında meydana gelen silah kazasında yaralandığı ve Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisine ulaşıldı. - KONYA

Jandarma, Hakkari, Akşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehidin vasiyetiyle yeni doğan kızına İkranur ismi verildi
Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:43:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]