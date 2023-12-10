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Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda FC Kopenhag ile oynayacağı müsabakaya İtalyan hakem Daniele Orsato atandı.
İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;
Kazananın son 16 turuna kalacağı rövanş maçı 12 Aralık 2024 Salı akşamı oynayacak. Danimarka'da yapılacak maç saat 23.00'da başlayacak.
Son Dakika › Futbol › Kazanan gruptan çıkıyor! İşte Kopenhag-Galatasaray maçında düdük çalacak hakem - Son Dakika