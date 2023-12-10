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Kazanan gruptan çıkıyor! İşte Kopenhag-Galatasaray maçında düdük çalacak hakem - Son Dakika
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Kazanan gruptan çıkıyor! İşte Kopenhag-Galatasaray maçında düdük çalacak hakem

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacağı maçı İtalyan hakem Daniele Orsato, yönetecek. Mücadelenin kazananı Devler Ligi'nde bir üst tura yükselecek.

10.12.2023 - 13:58,  Güncelleme: 14:25
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Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda FC Kopenhag ile oynayacağı müsabakaya İtalyan hakem Daniele Orsato atandı.

İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;

MAÇ NE ZAMAN?

Kazananın son 16 turuna kalacağı rövanş maçı 12 Aralık 2024 Salı akşamı oynayacak. Danimarka'da yapılacak maç saat 23.00'da başlayacak.

Kazanan gruptan çıkıyor! İşte Kopenhag-Galatasaray maçında düdük çalacak hakem
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
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Galatasaray, Kopenhag, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Kazanan gruptan çıkıyor! İşte Kopenhag-Galatasaray maçında düdük çalacak hakem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazanan gruptan çıkıyor! İşte Kopenhag-Galatasaray maçında düdük çalacak hakem - Son Dakika
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