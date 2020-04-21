Köprübaşı çileğinde fiyat da rekolte de yüz güldürdü

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, bölgeye özgü ürünün hasadına başlanırken, hem rekolte de hem de fiyatta görülen artış üreticiyi memnun etti.

İç piyasanın yanı sıra ihracata yönelik üretimin yapıldığı ilçede, kayıtlı 400 çiftçi tarafından 3 bin 500 dekar alanda yıllık ortalama 10 bin 500 ton çilek yetiştiriliyor.

İlçede hasadın başlamasıyla tarlalarında yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyarak mesai yapan üreticiler, büyük bir özenle topladıkları ürünleri, ilçedeki alım merkezine götürerek kilogramı 7 liradan satıyor.

Bu yıl rekoltenin 11 bin tonun üzerine çıkmasını bekleyen üreticiler, ürünlerini ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlere göndermeye, mayıs ayıyla birlikte de ihracata hazırlanıyor.

Köprübaşı Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çilek üretiminin son yıllarda ilçenin en önemli ekonomik faaliyeti olduğunu belirterek, "Bu sezon sadece çilek satışından 52 milyon 500 bin lira gelir bekliyoruz. Hasadımız haziran ayının sonuna kadar devam edecek." dedi.

Ürünlerin ilk etapta büyük şehirlerdeki hallere gönderildiğini ifade eden Sağıroğlu, "Dış pazarda da önemli bir paya sahibiz. Özellikle mayıs ayında Rusya başta olmak üzere, Avrupa'daki pek çok ülkeye ihracat yapacağız." diye konuştu.

Üreticilerden Ayşe Yılmaz, Köprübaşı çileğinin Türkiye'de tanındığını dile getirerek, "Fiyattan memnunuz. 15 dönüm arazimde yılda 40 ton çilek üretimi yapıyorum. Ayrıca kışın da serada çilek üretimi yaparak yakın ilçe pazarlarına gönderiyorum. Siz evde kalın, biz sizin için üretiyoruz." ifadelerini kullandı.