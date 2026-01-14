Körfez Ülkelerinden İran'a Karşı Saldırıya Karşı ABD'ye Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Körfez Ülkelerinden İran'a Karşı Saldırıya Karşı ABD'ye Çağrı

14.01.2026 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri, ABD'yi İran'a olası saldırılardan vazgeçirmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan öncülüğünde Körfez ülkelerinin, İran'a yönelik olası bir saldırıdan vazgeçilmesi için ABD Başkanı Donald Trump yönetimini ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Körfez ülkeleri Trump yönetimini İran'a yönelik olası bir saldırıdan vazgeçirmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan, Washington'u İran'a müdahale etmemesi için ikna etme çabalarına öncülük ediyor.

Körfez ülkelerinden yetkililere göre, Suudi Arabistan, Umman ve Katar, İran'a yönelik olası bir saldırının, petrol piyasalarını sarsacağı ve nihayetinde ABD ekonomisine de zarar vereceği konusunda Trump yönetimini uyarıyor.

Körfez ülkeleri, olası saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinin seyrini aksatmasından ve oluşabilecek bölgesel istikrarsızlıklardan endişe ediyor.

Suudi yetkililere göre, Riyad yönetimi, İran'a olası bir çatışmaya karışmayacakları ve ABD'nin hava sahalarını saldırılar için kullanmasına izin vermeyeceklerini garanti etti.

Beyaz Saray'dan yetkililere göre Trump, İran'a karşı atılacak adımlara ilişkin henüz nihai bir karar vermedi. Trump'ın, izleyeceği yolu belirlemek üzere danışmanlarıyla görüşmeler yaptığı ve olası seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

Yetkililere göre, masadaki seçenekler arasında İran'a ait tesislere saldırılması, siber saldırılar, yeni yaptırımlar ve rejim karşıtı sosyal medya hesaplarını desteklemek yer alıyor.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147 emniyet görevlisi ve 2 bin 403 gösterici olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Körfez Ülkeleri, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Körfez, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez Ülkelerinden İran'a Karşı Saldırıya Karşı ABD'ye Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 03:41:33. #7.11#
SON DAKİKA: Körfez Ülkelerinden İran'a Karşı Saldırıya Karşı ABD'ye Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.