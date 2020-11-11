Korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Korona virüs denetimleri devam ediyor
11.11.2020 09:23
DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlık için hepimiz için korona virüs denetimleri Düzce'de tüm hızı ile devam ediyor.
DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlık için hepimiz için korona virüs denetimleri Düzce'de tüm hızı ile devam ediyor. Çilimli'de maske, mesafe ve temizlik konularında esnaflara bilgilendirmeler yapıldı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde denetim ekipleri oluşturuldu. Her şehirde her bölgede denetimler yapılarak maske, mesafe ve hijyen kuralları üzerinde denetimler yapılıyor. Düzce'nin Çilimli ilçesinde de Sağlık için hepimiz için korona virüs denetimleri ilçe zabıtası, ilçe emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İlçede esnaflar tek tek dolaşılarak maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirmeler yapıldı. - DÜZCE
Son Dakika İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler 13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak Biden'dan yolsuzluk iddialarına sığınan Trump'a cevap: Yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi