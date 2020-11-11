Korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlık için hepimiz için korona virüs denetimleri Düzce'de tüm hızı ile devam ediyor. Çilimli'de maske, mesafe ve temizlik konularında esnaflara bilgilendirmeler yapıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde denetim ekipleri oluşturuldu. Her şehirde her bölgede denetimler yapılarak maske, mesafe ve hijyen kuralları üzerinde denetimler yapılıyor. Düzce'nin Çilimli ilçesinde de Sağlık için hepimiz için korona virüs denetimleri ilçe zabıtası, ilçe emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İlçede esnaflar tek tek dolaşılarak maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirmeler yapıldı. - DÜZCE