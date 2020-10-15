Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi - Son Dakika

Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi

15.10.2020 11:32

Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Ömer Aydın Yıldırım, riskli grupta olan vatandaşların korona virüse karşı grip ve zatürre aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu.

Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi

GAZİANTEP - Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Ömer Aydın Yıldırım, riskli grupta olan vatandaşların korona virüse karşı grip ve zatürre aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu.

Uzman Doktor kış aylarının yaklaşmasının ardından riskli grupta olan vatandaşlara korona virüse karşı koruyucu özellikleri olan grip ve zatürre aşısını önerdi. Grip ve zatürre aşılarının koruyucu özelliklerinden dolayı korona virüs hastalarının ve riskli grupta olan vatandaşların yapmasını öneren Dahiliye Uzmanı Doktor Ömer Aydın Yıldırım, " Korona virüs hastalarında grip ve zatürre aşılarını koruyucu maksatlı yapılmasını öneriyoruz. Buradaki amaç, korona virüsten korumak değil. Mevsimsel grip enfeksiyonlarının sebep olduğu veya pnömokok dediğimiz zatürre mikrobunun sebep olduğu zatürre hastalığından korumak, aynı zamanda korona virüse bağlı olarak gelişen zatürre ile karışmasını engellemektir. Korona virüsün kendisi de zatürre yaptığı için kullanacağımız aşı ile hastalardaki şüpheyi ortadan kaldırarak, tedaviyi netleştirmek ve olası birlikte oluşabilecek enfeksiyonları önlemek amacımızdır" ifadelerini kullandı.

"Riskli grupta olanlar kesinlikle aşı yaptırmalı"

Grip ve zatürre aşılarını riskli grupta olanların kesinlikle yaptırmasını öneren Uzman Doktor Yıldırım, " Aşıların herkese yapılmasına gerek yok. Grip ve zatürre aşıları özellikle 65 yaş üstündeki kişilerin yaptırmasını öneriyorum. 65 yaş altında olanlarda ise belli risk grubunda olanlara öneriyoruz. Akciğer hastası, KOAH, kalp yetmezliği, damar hastalığı olanlar, diyabet, böbrek yetmezliği olanlar, herhangi bir kanser hastalığı olanlar ve bazı romatolojik hastalıklarda bağışıklığı zayıflattığı için aşıları öneriyoruz. Ancak hipertansiyon hastalarını riskli grupların dışında tutuyoruz, aşı olmalarına gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Bu aşıların çok ciddi yan etkileri yok"

Grip ve zatürre aşılarının yan etkilerinin çok az olduğuna değinen Dr. Yıldırım, "Grip ve zatürre aşıları canlı aşılar kategorisinde değil. Bunlar protein kökenli aşılar olduğu için çok ciddi yan etkileri yok. Aşı yapılan yerde ısı artışı, hafif kırgınlık gibi yan etkiler görülebilir. Bu yan etkilerde uzun sürmez. En fazla 1 gün içerisinde düzelir. Bu yan etkilerde yüzde 1 gibi çok ender görülmektedir" şeklinde konuştu.

"2 aşı da aynı anda yapılabilir"

Grip ve zatürre aşılarının aynı anda yapılmasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirten Uzman Doktor Yıldırım, " 2 aşıda aynı anda yapılabilir. Birbirleri arasında herhangi bir zamana gerek yok. Hastalık esnasında bile yapılabilir. Zatürre aşısının belli bir mevsimi yok, her zaman yapılabilir ama grip aşısının belli bir mevsimi var. Ekim ayından başlayıp Aralık ayına kadar grip aşısı yapılabilir. Grip her yıl yenilendiği için aşıda her yıl yenileniyor. O yüzden grip aşılarını her yıl tekrarlatıyoruz. Türkiye'de de genellikle kasım-aralık aylarında grip mevsimi başlıyor. Bu mevsim öncesinde muhakkak aşının yapılması önemli. Aşı yapıldıktan 2 hafta sonra koruyucu özelliği başlıyor. Hastalarımızın ve özellikle riskli grupta olan hastalarımızın aşıları yaptırmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi
Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi
Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi
Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi

Dahiliye bölümü, Koronavirüs, Gaziantep, Grip, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Korona virüse karşı grip ve zatürre aşısını önerisi - Son Dakika

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