Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için 'Karantina / Yeni Medeniyet' resim... - Son Dakika

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için 'Karantina / Yeni Medeniyet' resim...

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için 'Karantina / Yeni Medeniyet' resim sergisi açıldı -Sağlık çalışanları için hastanede açılan resim sergisi sadece sağlık çalışanlarını ağırlıyor Korona virüs ile en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için Marmara...

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için 'Karantina/ Yeni Medeniyet' resim sergisi açıldı

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-Sağlık çalışanları için hastanede açılan resim sergisi sadece sağlık çalışanlarını ağırlıyor

İSTANBUL - Korona virüs ile en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'Vefa ve Teşekkür' temalı sergi açıldı. Sanatçı Serkan Bayer'in eserlerinin yer aldığı Karantina/ Yeni Medeniyet adlı resim sergisi, sadece sağlık çalışanlarının ziyaretine açıldı. Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek amacıyla açılan ve sadece sağlık çalışanlarının ziyaretine sunulan sergi, 17 Temmuz'a kadar açık olacak.

Korona virüs pandemisi sürecinde en ön safta amansızca mücadele veren sağlık çalışanları için Karantina/ Yeni Medeniyet adlı resim sergisi açıldı. Sanatçı Serkan Bayer'in eserlerinin yer aldığı resim sergisi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin içerisinde açıldı. Sağlık çalışanlarına destek amcacıyla açılan 'Vefa ve Teşekkür' temalı sergi, hastane içerisinde bulunduğu için sadece hastanede görevli sağlık çalışanlarını ağırlıyor. Sergide aynı zamanda doktor önlüğü ve maske giydirilmiş, önlüklerin üzerine de sağlık çalışanları tarafından hatıra amacıyla imzalar atılmış iki cansız manken bulunuyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, İstanbul Kamu Hastaneleri Başkanlığı -1 Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Şimşek ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel de sergiyi ziyaret etti. Ziyaretçiler, eserleri inceleyerek sanatçı Serkan Bayer'den bilgi aldı.

Sergide 12 eser yer alıyor. Eserlerden ikisi sanatçı Serkan Bayer'in başyapıtları saydığı "Rab ve Ruh" ile "Evren Yarıkları" adlarını taşıyor. Diğer 10 resim ise sanatçı Bayer'in Maarif serisi adını verdiği özel işleri kapsarken, bu eserlerden 6'sı korona virüsle mücadelede karantina günlerinde oluşturuldu. Sanatçı Serkan Bayer, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel'e, serginin hayata geçmesinde emeği olan Ahmet Erhan Çelik'e, serginin kurulma aşamasında fotoğraflarını çeken Radyolog Çetin Öner'e ve asistanı Mehmet Doğudemir'e teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Sergiyi ziyaret eden İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Sanatçı arkadaşımız, hem kendi hayalini hem de Kovid'i anlatmış. Gerçekten zor bir süreç yaşadık ama herkes bizi destekledi. Bu da esasında güzel bir şey sağlık anlamında Türkiye gerçekten başarılı bir mücadele verdi. Bunun karşılığında da şu ana kadar minimize etmiş durumdayız. Herkese çok teşekkür ediyorum, topluma teşekkür ediyorum insanlara, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Biraz daha kendi izolasyon ve maskemize ve hijyenimize dikkat edersek bu şeyin üstesinden tam manasıyla geleceğiz. Ben bütün çalışanlara ve sanatçı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Güzel bir sergi olmuş, başta başhekimimiz olmak üzere bütün arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan ve sağlık çalışanlarını ağırlayan sergi, 17 Temmuz tarihine kadar açık olacak.

Koronavirüs, Karantina, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için 'Karantina / Yeni Medeniyet' resim... - Son Dakika

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