Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Koca, Gül ve Turhan açıklama yapacak - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Koca, Gül ve Turhan açıklama yapacak - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Koca, Gül ve Turhan açıklama yapacak

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Koca, Gül ve Turhan açıklama yapacak, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde saat 10.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sürüyor.

Toplantının ardından Koca, Gül ve Turan ortak basın açıklaması yapacak.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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