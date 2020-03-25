Koronavirüs ile mücadelede eğitim dünyasından destek mesajı: Elimizi taşın altına koymalıyız - Son Dakika
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Koronavirüs ile mücadelede eğitim dünyasından destek mesajı: Elimizi taşın altına koymalıyız

7 saat önce

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye destek olmak üzere kurumlar aldıkları ekonomik önlemleri birbiri ardına açıklarken eğitim kurumlarından da destek mesajları geldi.

Koronavirüs ile mücadelede eğitim dünyasından destek mesajı: Elimizi taşın altına koymalıyız, System.String[]
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye destek olmak üzere kurumlar aldıkları ekonomik önlemleri birbiri ardına açıklarken eğitim kurumlarından da destek mesajları geldi. Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal da, "Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bu necip milletimizin sağlığı için, bu şanlı devletin gücü için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

Çin'in Wuhan şehrinde ilk kez 2019'un Aralık ayında  görülen yeni tip koronavirüs (Covid–19) dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.Türkiye'de de ilk vaka haberleri 11 Mart itibariyle gelmeye başladı. Virüs milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ederken, ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da salgını önlemek ve etkilerini azaltmak için çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk günden itibaren yaptığı açıklamalar ve sağlık çalışanlarının özverisi ile tüm ülke virüs hakkında bilinçlenirken, ülkedeki kurum ve kuruluşlar da bu özverinin yanında devlete ve millete destek olmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda toplumsal mücadeleye destek olmak üzere kurumlar aldıkları ekonomik önlemleri birbiri ardına açıklarken eğitim kurumlarından da destek mesajları geldi.

"DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını takdirle karşılarken, üniversitelerinin, tüm akademik ve idari birimlerinin koronavirüs ile mücadelede devletin yanında olduğunu vurguladı. Levent Uysal, " Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bu necip milletimizin sağlığı için, bu şanlı devletin gücü için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bizler devletimizin gücüne inanıyor ve başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerin ve özellikle ilk günden beri muhteşem bir özveri ile krizi mükemmel şekilde yöneten bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın emrindeyiz." diyerek salgın ile mücadelede devlet ile akademi dünyasının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Nişantaşı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:11 Kaynak: DHA

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