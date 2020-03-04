Koronavirüs korkusu! NBA'de 'çak' yasağı geldi...

Dünyada hızla yayılan koronavirüs, futboldan basketbola, okçuluktan buz hokeyine kadar tüm spor dallarını etkilemeye devam ediyor. NBA'de oyunculara virüsten etkilenmemeleri için neler yapmaları gerektiği yönünde bilgiler aktarılırken bu kurallara sıkı bir şekilde uymaları istendi. · BaSKETBOLUn bir numaralı alanı NBA'den oyunculara koronavirüs uyarısı geldi.



NBA yönetimi oyunculara 10 maddeden oluşan bir tavsiye notu gönderirken beşlik çakmak başta olmak üzere taraftarlarla direkt temasa yönelik hareketlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.



HEDiYE ALINMAYACAK!



Columbia Üniversitesi ile iş birliği içinde olduklarını açıklayan NBA yönetimi ayrıca oyuncuların kendilerine verilen kalem, top, forma gibi eşyaları almaması gerektiğini vurgularken, selfie çekmek isteyen taraftarlarla da iletişime geçilmemesini istedi. İmza günlerine de temiz kalemle gidilmesi de tavsiye edildi.



SUPERBIKE'IN 2. ETABI KATAR DA ERTELENDi



Koronavirüs nedeniyle Dünya Superbike Şampiyonası'nın Katar'daki 2 ayak yarışı da ertelendi. Red Bull sporcusu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı. 14-15 Mart'ta başkent Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon, Katar'ın koronavirüs sebebiyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle ertelendi. Karar sonrası şampiyonaya, 28-29 Mart'ta İspanya etabıyla devam edilecek.



iSTANBUL DAHiL BUZ HOKEYiNDE 6 DÜNYA ŞAMPiYONASI iPTAL



Salgın nedeniyle iptal edilen organizasyonlardan biri de Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası oldu. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'ndan (IIHF) yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün yayılma tehlikesini tartışmak üzere 2 Mart'ta gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan şampiyonanın da yer aldığı 6 organizasyonun iptaline karar verildi.



OKÇULUK DÜNYA KUPASI ŞANGHAY YERiNE ANTALYA'DA



koronavirüs nedeniyle Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağına Antalya ev sahipliği yapacak. Polonya ve Slovenya'nın da ev sahipliği için aday olduğu turnuva için Dünya Okçuluk Federasyonu Türkiye'yi tercih etti.



OLiMPiYATLAR YIL SONUNA ERTELENEBiLiR



Japonya'nIn ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceği de belirsizliğini koruyor. Japonya Olimpiyat Bakanı Hashimoto, organizasyonun planlanan tarihte yapılması için yoğun çaba harcadıklarını ancak sözleşmeye dayanarak yıl içinde başka bir tarihte de gerçekleştirilebileceğini açıkladı.



UEFA'DAN YENi TAKViM ÇALIŞMASI



UEFA virüs salgını nedeniyle maçların ertelenme olasılığına karşı yeni bir takvim çalışması başlatıldığını duyurdu. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilen 44. UEFA Kongresi'nde konuşan UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, Avrupa'da hızla yayılan salgın nedeniyle organizasyonların ertelenmesi olasılığı göz önüne alınarak yeni bir takvim üzerinde ve alternatif senaryolar üzerinde çalışan bir grup olduğunu duyurdu. Öte yandan Juventus ve Milan arasındaki İtalya Kupası maçının virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.