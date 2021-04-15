Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi - Son Dakika

Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi

15.04.2021 14:04

Rize'de korona tedavisi gören baba ve oğul 6 gün arayla vefat etti. Cenaze ve taziyede virüs kapan aynı aileden 6 kişi de 1 ay içinde yaşamını yitirdi. Toplamda 8 kişinin öldüğü aile üyeleri, genetik yapılarının araştırılmasını isteyerek, "Bizde bir sorun var, çoluk çocuğumuz aşı yaptırsın da hepimiz rahatlayalım" diyerek kendilerine aşı önceliği tanınmasını talep etti.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı.

KALP KRİZİ GEÇİREREK YAŞAMINI YİTİRDİ

Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Koronavirüsten 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi

TAZİYEDE KORONAYA YAKALANDILAR

Oğlu Burak Genç'in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi. Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46), 21 Şubat'ta hayatını kaybetti. Ahmet Genç (43) de dün aynı hastalıktan hayatını kaybetti.

Koronavirüsten 6 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi

TEDBİRLER EŞLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Genç, alınan tedbirler eşliğinde toprağa verildi. Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Ölenler arasında Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe de yer alıyor.

"GENETİK YAPIMIZ ARAŞTIRILSIN"

Yaklaşık 5,5 ayda 8 kişiyi koronavirüs nedeniyle toprağa veren aile, genetik yapılarının araştırılmasını istedi. 3 kardeşi ile yeğenini toprağa veren Ali Genç, "Vatandaşlar çok dikkatli olsunlar. Bu hastalığın şakası yok. Bizim ailenin canı yandı, kimsenin canı yanmasın. Biz ailenin geri kalanının genetiğinin araştırılmasını istiyoruz. Bizim genlerimizde bir problem var galiba. Bizi grip gibi de alsa götürüyor bu hastalık. Aşımızın yapılmasını istiyoruz. Üç kardeşim, bir yeğenim, bir kayınbiraderim onun oğlu ve 2 baldızımı toprağa verdim. 5,5 ayda peş peşe gelen bu ölümler nedeniyle genetiğimizin araştırılmasını bekliyoruz. Devlet bize öncelik versin, çoluk çocuğunuz aşılarını yaptırsın biz de bir rahat edelim. Bu süreci ne olur ciddiye alın konulan kurallara uyun" dedi.

Koronavirüsten 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi

"BİZ YANDIK, KİMSE YANMASIN"

2 kız kardeşi, ağabeyi, 2 yeğeni ve 3 kayınbiraderini kaybeden Havva Genç ise, "8 acıyı birden yaşadık, biz yandık, kimse yanmasın. Dikkat ettiğimizi düşünüyoruz ama genetiğimizde mi bir problem var bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz. Evimiz hemen mezarlıkların üstünde, her gün o mezarlıklara bakarak acımızı tazeliyoruz. Bizim yaşadığımız bu acıyı kimse yaşamasın" diye konuştu.

Sinan Genç ise, "Bizim için son 5,5 ay hiç kolay olmadı. Art arda gelen ölümlerle canımız yandı. Ortada çok ciddi bir hastalık var, bunu herkes dikkate almalı. Biz bu hastalığın gerçekliğini büyük bir acıyla yaşadık kimse yaşamasın" dedi.

Koronavirüsten 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi
Koronavirüsten 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi
Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi

Genetik, Aralık, Rize, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi - Son Dakika


YORUMLAR (8)
  • Yasemin: Başları sağ olsun. Çok acı bir durum. Herkese ibret olsun. Ailece maske takmayın, ağız ağıza muhabbet edin yoğun virüs alın birde bizim gende var deyip gen testi isteyin. Dikkat edildigine pek inanmıyorum. Yazık olmuş. Lütfen dikkat edin artık. Köy gibi yerde siz kapıyorsanız biz şehirde ne yaparız. Evler içiçe insanlar içiçe. Bizde diyoruz keşke köyde yaşasaymışız, bağımız bahçemiz olsaymış, hem oyalanır hem bir şeyler ekerdik. Ama siz köy gibi geniş ferah yerde daha çok korona bulaştırıyorsunuz. Kimse kimseye güvenmesin. Herkes birbirinin nefesinden esyasından sakınsın, kapalı yerlerde biraya gelinip ağız ağıza muhabbet kurulmasın. Maske ve mesafe... Başka ölümler olmasın. Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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