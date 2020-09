Koronavirüse karşı 480 yıllık mesir macunu - Son Dakika

FESTİVALİ, UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinde yer alan, Osmanlı'dan günümüze 480 yıllık köklü geleneğe sahip mesir macununa, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler ilgi göstermeye başladı.

Osmanlı tarihinde, 480 yıl önce Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olan mesir macunu, koronavirüsten korunmak isteyenlerin tercihi oldu. Grip, nezle gibi solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği ispatlanan mesir macunu, özellikle pandemi döneminde ilgi görüyor. Virüsten korunmak isteyenlerin tercihi ile birlikte mesir macununu satışları arttı. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği tarafından yılda 120 ton üretilen, festivali ise UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinde yer alan mesir macunu, vatandaşların vazgeçilmezi oldu.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE İLGİ ARTTIManisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, doğal bir ürün olduğu için mesir macununa ciddi bir talep olduğunu belirtip, "Manisa mesir macunu, içerisinde bulundurduğu baharatlar ile şifalı, bitkisel bir ürün. Ürünün 480 yıldan bu yana günümüze gelmesindeki en önemli neden sağlıklı olmasıdır. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizler de koronavirüsten ciddi bir şekilde etkilendik ama insanların mesir macununa olan ilgisi gün geçtikçe fazlalaşıyor. Çünkü aşı takvimi uzun bir süreç olduğu için insanlar sağlıklı beslenme yoluna gidiyor. Mesir macunumuzda bu tür gıdaların içerisine giren bir ürün" dedi.ŞİFA KAYNAĞIPandemi döneminde nisan ve mayıs aylarında verilen aranın ardından geleneğe bağlık kalarak içerisinde 41 çeşit baharat olan mesir macununu üretip, piyasaya satışını yapmaya devam ettiklerini belirten Tanık, "Mesir macununun belli bir periyotta tüketildiğini görüyoruz. Mesir macunu, şifa kaynağı. Yerli şeker ve içerisinde sadece 41 çeşit baharatın karışımından olan bir doğal ürün olduğu için ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz" diye konuştu.'YURT DIŞINA 15 TON GÖNDERİYORUZ'Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) öngördüğü kül, nem ve protein gibi analizlerin ardından Türk Gıda Kodeksi'ne uygun hale getirilen mesir macununu ihraç da ettiklerini dile getiren Tanık, "Geçtiğimiz yıllarda Rusya, Avusturya, Almanya gibi ülkelere gönderdiğimiz oldu. Bunlar belirli aralıklarla devam ediyor. Mesir macunumuz Manisa'mıza özgü çok değerli bir ürün. Yüzde 70 ve 80'e yakını, Manisa ve Türkiye genelinde satılıyor. Biz, yılda 120 ton mesir üretiyoruz. Yurt dışında ticari şartlar oluştuğu zaman bir ilgi var fakat dernek olarak dikkatli ticaret yapıyoruz. Gelen talepleri değerlendiriyoruz. Şu an yurt dışına yaklaşık 15 ton mesir macunu gönderiyoruz" diye konuştu.KORONAVİRÜS SATIŞLARI ARTIRDIKuruyemiş mağazasında çalışan mesir macunu satıcısı İsmail Yıldız da koronavirüsün mesir macunu satışlarını artırdığını ve satışlardan memnun olduklarını kaydetti. Yıldız, "Koronavirüs nedeniyle mesir macununa olan talep arttı. Şu an satışlarımız çok iyi. Özellikle içinde 41 çeşit baharatın olması ve vücut direncini arttırması nedeniyle mesire talep fazla. Satışlarımızdan memnunuz. Ortalama satışlarımız pandemi döneminde eskiye göre daha iyi. Fiyatları 7 liradan başlıyor, 25 liraya kadar değişiyor. Kavanoz içerisinde olanlar var. 400 gramlıkları 25 lira, 700 gramlıkları 40 lira, bir de misafir şekeri türü var, onun da 300 gramlık paketi 25 lira. Mesir macunu tüketmeyi herkese tavsiye ederim" diye konuştu.MESİR MACUNUNUN TARİHÇESİ1522 yılında Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, 41 çeşit baharatı karıştırarak elde ettiği ürünü Sultan'a yedirdi. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, bu macunun her yıl aynı dönemde üretilerek, halka saçılmasını buyurdu. Bunun üzerine her yıl nevruz günü 41 çeşit baharat karılarak hazırlanan mesir macunu, Manisa'daki Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılıyor. Minare ve kubbelerden saçılan ve şifalı olduğuna inanılan mesir macununu kapabilmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Manisa'ya gelerek Sultan Meydanı'nda toplananlar ilginç görüntüler oluşturuyor.MESİR MACUNUNUN İÇİNDE NELER VAR?

Mesir macununda tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, kuşburnu, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, haşhaş, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, kurutulmuş biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile, hibiskus gibi baharat bulunmaktadır.