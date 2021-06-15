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Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak

15.06.2021 17:01

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılanma hız kesmeden sürüyor. Günlük 800 bin doz aşı sayısına ulaşılan ülkemizde bu hızla devam edilmesi durumunda eylül ayında Türkiye'nin tamamı aşılanmış olacak.

Çin'de ortaya çıkan ve yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Korona tablosunda durum her geçen gün yeşile dönüyor, salgının beli kırılıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün ülke genelinde aşılanmanın 35 milyonuncu dozunun yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Koca, "An itibariyle 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı" sözlerine yer verdi.

BİRİNCİ VE İKİNCİ DOZ TOPLAM OLMAK ÜZERE NÜFUSUN YÜZDE 59'U AŞILANDI

CNN Türk TV'nin haberine göre; Türkiye'de çocuk nüfusu dahil edilmediği takdirde aşılanması gereken nüfus 60 milyon. Şu ana kadar 1. ve 2. doz toplam olmak üzere nüfusun yüzde 59'u aşılandı.

AYDA 24 MİLYON AŞILAMA YAPMAK MÜMKÜN

Aşılama bu hızla giderse kalan yüzde 36'lık tüm nüfus eylül ayında aşılanmış olacak. Şu anda 1 günde 800 bin aşılama yapılıyor. Bu hızla gidilirse ayda 24 milyon aşılama yapmak da mümkün.

Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak

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Son Dakika Sağlık Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak - Son Dakika


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