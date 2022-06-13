Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü - Son Dakika
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Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü

13.06.2022 13:22

Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü Sahile inen siyah kuğu bir süre sonra havalanıp gözden kayboldu Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinde geçen Siyah Kuğu, ikinci kez Antalya'nın Serik...

Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü

Sahile inen siyah kuğu bir süre sonra havalanıp gözden kayboldu

ANTALYA - Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinde geçen Siyah Kuğu, ikinci kez Antalya'nın Serik ilçesinde görüldü. Önce denizde yüzüp, ardından sahilde gezinen Siyah Kuğu'yu görenler şaşkına dönerken bir süre sahilde gezinen Kuğu, uçarak gözden kayboldu.

Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan Siyah Kuğu'nun avlanması anavatanı Yeni Zelanda'da yasaklanmıştı. Şu an Avustralya bölgesinde yaşayan ve koruma altına alınan Siyah Kuğu'nun Serik sahilindeki kısa ziyareti vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Boğazkent sahiline gelen olayda koyu renkli bir kuğu, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kumda gezinti yaptıktan sonra tekrar uçarak gözlerden kayboldu. Genellikle beyaz olduğu bilinen kuğunun koyu renkli cinsini ilk kez görenler, bu anı çektikleri fotoğrafla ölümsüzleştirdiler.

Avustralya'nın özellikle güney kısımlarında bulunana kuğu tamamen siyah renkli olması ile biliniyor. Boyu 1 ila 1,5 metre arasında olan kara kuğunun ağırlığı ise 4 kilo ile 9 kilo arasında değişmekte. Kuğunun en büyük özelliği ise kendi cinsinde boynu en uzun olan kuğu olarak biliniyor.

Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü
Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü
Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü
Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü - Son Dakika

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