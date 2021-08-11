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KOSGEB desteğiyle açtıkları kafede eski plaklarla nostalji yaşatıyorlar - Son Dakika

KOSGEB desteğiyle açtıkları kafede eski plaklarla nostalji yaşatıyorlar

11.08.2021 12:12

Kırşehir'de açtıkları kafede 35 yılda biriktirdikleri eski plaklar ve magazin dergilerini de meraklılarına sunan girişimci çift, Neşet Ertaş'tan Barış Manço'ya kadar usta sanatçıların dinletileriyle nostalji yaşatıyor.

Kırşehir'de açtıkları kafede 35 yılda biriktirdikleri eski plaklar ve magazin dergilerini de meraklılarına sunan girişimci çift, Neşet Ertaş'tan Barış Manço'ya kadar usta sanatçıların dinletileriyle nostalji yaşatıyor.

Ömer ve Emel Yeşil çiftinin Kırşehir'de açtığı Gramofon Kafe'de, eserleriyle halkın kalbinde taht kuran sanatçıların 200'e yakın 45'lik ve 33'lük plakları, eski dergiler ve resimleri bulunuyor.

Neşet Ertaş'ın tüm plaklarının sergilendiği kafeye, eskiye ilgi duyan gençler başta olmak üzere vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Girişimci Emel Yeşil, AA muhabirine, kafedeki yaklaşık 200 plağı eşiyle Ankara, İstanbul ve Kırşehir başta olmak üzere birçok ilden satın aldıklarını ve yurt dışındaki akrabalarından temin ettiklerini söyledi.

Biriktirdikleri plakların herkese ulaşması için nostalji kafe açmaya karar verdiklerini anlatan Yeşil, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin (KOSGEB) hibe desteğiyle açtıkları iş yerinde hizmet verdiklerini dile getirdi.

Kadın girişimci olarak zor bir sektöre adım attığını, salgın nedeniyle de olumsuzluklar yaşamalarına rağmen kafeyi açık tutmaya gayret ettiklerini vurgulayan Yeşil, "Plaklarımız 35 yıllık bir birikimle oluştu. Kapalı kutuda kalmamalıydı. Nasıl değerlendirebiliriz derken böyle bir kafe ortaya çıktı. Bu şekilde üçüncü yılımızı tamamladık. Pandemi dönemindeki yaşadığımız olumsuzluklar nedeniyle tam istediğimizi yapamadık. İlerleyen dönemde daha iyi olacağına inanıyoruz." dedi.

Neşet Ertaş'tan Barış Manço'ya nostaljik plaklar bulunuyor

İsteyene plak satışı da yaptıklarını aktaran Yeşil, "Burada gramofonla plak dinletisi ve satışı olduğunu duyanlar büyük ilgi gösteriyor. Dinlemek için gelen birçok kişi var. Eski ses sanatçılarını merak ediyorlar. Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali gibi Kırşehirli sanatçıların yanı sıra Emel Sayın, Ajda Pekkan, Erkin Koray, Erol Evgin ve Barış Manço gibi sanatçıların plakları da mevcut." diye konuştu.

Nostalji ağırlıklı açtıkları kafede bir anlamda kültür hizmeti verdiklerine değinen Ömer Yeşil de "Halkımızın da bu birikimden faydalanarak nostalji yaşamalarını istiyoruz. İnsanlar buraya geldiklerinde gerek plaklarla gerekse dergilerle eskiye dönük nostalji yaşıyorlar. Çok memnun kalıyorlar. Burada isteğe göre özel günlerde dinleti yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil, Neşet Ertaş'ı anma etkinliklerinde her yıl halk ozanının plaklarından oluşan özel sergi açtıklarını da söyledi.

Kafenin ziyaretçilerinden Şevket Göçmen de uzun zamandır buraya geldiğini belirterek, "Gerek ailemle gerekse boş vakitlerimde buraya gelerek ruhen rahatlıyorum. Bize maziyi yaşatıyor burası. Çocuklar da bu kafeye gelmeyi çok istiyorlar, merak ediyorlar. Orijinal ses olarak gramofonla eski şarkıları, türküleri dinlemek çok iyi geliyor." şeklinde konuştu.

KOSGEB desteğiyle açtıkları kafede eski plaklarla nostalji yaşatıyorlar
KOSGEB desteğiyle açtıkları kafede eski plaklarla nostalji yaşatıyorlar
KOSGEB desteğiyle açtıkları kafede eski plaklarla nostalji yaşatıyorlar
KOSGEB desteğiyle açtıkları kafede eski plaklarla nostalji yaşatıyorlar
KOSGEB desteğiyle açtıkları kafede eski plaklarla nostalji yaşatıyorlar

Barış Manço, Neşet Ertaş, Emel Yeşil, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOSGEB desteğiyle açtıkları kafede eski plaklarla nostalji yaşatıyorlar - Son Dakika


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