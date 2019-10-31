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Kosovalı türklerden abd'ye kınama

1 saat önce

Kosovalı Türklerden ABD'ye kınamaEnis TABAK, Prizren (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı nedeniyle Kosova'daki Türk sivil toplum kuruluşları tarafından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri' düzenlendi.

Kosovalı Türklerden ABD'ye kınama

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı nedeniyle Kosova'daki Türk sivil toplum kuruluşları tarafından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri' düzenlendi.

Prizren'deki Akdere sinema salonunda düzenlenen konsere Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecede Türk STK'lar adına bir konuşma yapan Filizler Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ferhat Derviş, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı sayesinde Kosova'daki Türklerin huzur içerisinde yaşadığını söyledi.

ABD KENDİ KATLİAMLARINA BAKSIN

Ferhat Derviş, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını kabul etmesiyle ilgili de, 'ABD Temsilciler Meclisi'nin Ermeni tasarısını kabul etmesini kınıyorum. Amerikalılar kendi katliamlarına baksınlar ve kendi gerçeklerini görsünler. Kaç milyon Kızılderiliyi öldürdüler. Biz de öyle bir şey yok. Türk insanı, Türk askeri silahsız insana el kaldırmaz' dedi.

Geceye Katılan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka da, DHA'ya yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'de olduğu gibi Kosova'da da farklı etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği korosunun şarkılarıyla başlayan gecede Filizler Türk Kültür ve Sanat Derneği folklor ekibinin gösterisi davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Kosovalı türklerden abd'ye kınama

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
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