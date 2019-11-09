Kosovalı Türklerin tek Türk partisi yeni Genel Başkanını seçti

Kosova'nın tek Türk partisi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), bugün 8'inci Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Kosova'da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren şehrinde gerçekleştirilen genel kurulda Kosova genelinden delegeler, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, VAKAT Genel Başkanı Rasim Demiri, Vetevendosje Genel Başkan Yardımcısı Fatmire Kollqaku, Makedonya'dan Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas ve Milletvekili Yusuf Hasani, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve misafirler katılım gösterdi. Parti Genel Başkanı Mahir Yağcılar'ın selamlama konuşmalarının ardından delegelerin oylarıyla divan kurulu başkanlığına Enis Kervan seçildi. Divan kurulu tarafından yönetilen genel kurulun devamında KDTP'nin Genel Başkanlık yarışında tek aday olarak yarışan Fikrim Damka, genel başkanlık süresince gerçekleştirmeyi planladığı parti programını delegelere sundu. Akabinde gerçekleştirilen genel başkanlık oylamasında Fikrim Damka, oy çoğunluğuyla Kosova Demokratik Türk Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. Kuruluşundan bu yana ilk defa değişiklik yaşanarak 20 yıldır partinin genel başkanlık görevini yürüten Mahir Yağcılar bu görevi Fikrim Damka'ya devretti. Genel başkanlık seçiminin ardından partinin üst düzey yönetim organlarının seçimine geçildi.

FİKRİM DAMKA KİMDİR?

16 Ekim 1972 tarihinde Prizren'de doğdu. İlköğrenimini Motrat Qiriazi İlkokulu'nda, orta öğrenimini Gjon Buzuku Lisesi'nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nü kazandı. Savaştan hemen sonra 1999 yılında Prizren Ekonomi Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başladı. 2002 yılında Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı olarak görevaldı. Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) önerisiyle 2005 yılında Kosova Nüfus Sayımı Komisyonu üyesi olarak atandı ve 2011 yılına kadar hizmet verdi. 2007 yılında yapılan seçimlerde KDTP Prizren Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 2009 yılından buyana KDTP MYK üyeliği ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 2008 yılında Çevre Alan Planlama Bakanlığı danışmanlığına getirilen Damka, 2009 yılında Tarım, Ormancılık ve Kırsal Gelişim Bakan Yardımcılığına atandı. 2010 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde ilk defa milletvekili olarak seçildi. 2014, 2017 ve 2019 yılında yapılan seçimlerde yeniden milletvekili olarak seçilen Damka, Kosova Meclisi'ndeki ilk döneminde Sağlık, Çalışma ve Sosyal Refah Komisyon Başkanlığı yaptı. İkinci döneminde Tarım, Ormancılık ve Kırsal Gelişim Komisyonu Başkanlığı yapan Damka, 2016 yılında Kosova Meclisi Başkan Vekili olarak seçildi. Son olarak, Bütçe ve Finans Komisyonu üyeliği görevinde yer aldı. Arnavutça, Sırpça ve İngilizce konuşan Damka evli ve iki çocuk babasıdır.

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-Fikrim Damka ile söyleşi

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-Kurultaydan detay