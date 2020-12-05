KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Milletvekili Yayman: "Çok şiddetli ağrılar çektim. Bu işin şakası yok" - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlatıp, tavsiyelerde bulundu.

Yayman, AA muhabirine, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Hatay'da muhtarlarla bir araya geldiğini anlattı.

Bir gün sonra ise Ankara'ya döndüğünü kaydeden Yayman, "Biz her grup toplantısı öncesi rutin olarak Kovid-19 testi yaptırıyoruz. Bende hiçbir semptom yoktu. Ancak akşam vakti sonucun pozitif çıktığını öğrendim. Hemen filyasyon ekibi geldi ve 20 Ekim itibarıyla benim tedavi sürecim başladı." dedi.

Evinde karantinaya girdiğini ifade eden Yayman, bu süreçte ilaçlarını içmeye başladığını aktardı.

"Benzinin dahi kokusunu alamıyordum"-

Birkaç gün sonra şiddetli baş ağrısı yaşadığını aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Zaten 'Kovid-19 testiniz pozitif çıktı' dendiğinde psikolojik olarak bir çöküntü yaşıyorsunuz. O ilaçları kullanmaya başladığınızda kendinizi biraz kötü hissediyorsunuz. Bende çok şiddetli baş ağrısı, eklem ve sırt ağrısı oldu. Kendimi çok halsiz hissettim. Hayat zevkinizi, yaşama sevincinizi kaybediyorsunuz. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Benzinin dahi kokusunu almıyordum. Lezzet, koku ve tat duygum kayboldu. "

Tüm vatandaşların kurallara uymalarını önemle istediğini vurgulayan Yayman, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı.

Yayman, "Benim sürecim şiddetli olmadı. Entübe olmadım, hastaneye gitmedim. Çok şiddetli ağrılar çektim. Bu yüzden bunu yaşamayan bilmez. Bu işin şakası yok. Kovid-19'a karşı korunmamız, tedbirli olmamız lazım. Devletin, bakanlığın alacağı hiçbir tedbir, bizim alacağımız tedbirlerden daha önemli olamaz. Vatandaşlarımızdan ricam, maske, mesafe ve temizlik kuralını unutmayalım. Bunlara uyduğumuz sürece milletçe bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz. " diye konuştu.

Tedavi sürecinde kendisini telefonla arayarak takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, partililer ve vatandaşlara teşekkür eden Yayman, tüm hastalara acil şifalar diledi.