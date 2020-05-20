Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 5 milyonu aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 5 milyonu aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 579 bine ulaşırken, can kaybı 94 bin 181 oldu. Ülkede bugüne kadar 364 bin 792 kişi ise sağlığına kavuştu.

New York Valisi Andrew Cuomo, salgın nedeniyle iptal edilen dini ibadetlerin en fazla 10 kişinin katılımıyla tekrar başlayabileceğini söyledi.

İngiltere'de ise vaka sayısı 248 bin 293'e çıkarken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 bin 704 olarak açıklandı.

Premier Lig takımı Watford'un bir futbolcusu ile iki çalışanında virüs saptandı.

İngiliz uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, salgın nedeniyle 9 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.

İtalya'daki can kaybı 32 bin 330'a yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı 227 bin 364, iyileşen sayısı ise 132 bin 282 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola de Micheli, bölgeler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı 3 Haziran'dan itibaren ülke genelindeki bütün havaalanlarının açılacağını söyledi.

Fransa'daki vaka sayısı 216 bin 944'e ulaşırken, can kaybı 28 bin 132, iyileşen sayısı ise 63 bin 354 olarak açıklandı.

Rennes kentinin bazı bölgelerinde insanların toplu şeklide bir araya gelmesi ve alkol tüketmesi nedeniyle yerel saatle 16.00-07.00 arasında alkol kullanımı yasaklandı.

Futbol liglerinin sonlandırıldığı ülkede, İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu sezon küme düşme olmayacağı açıklandı.

İspanya OHAL'i uzattı

İspanya'da ise can kaybı 27 bin 888'e, vaka sayısı 279 bin 524'e yükselirken, hastalığı atlatanların sayısı da 196 bin 958 oldu.

İspanyol Meclisi, 14 Mart'tan bu yana uygulanan ve 24 Mayıs'ta süresi dolacak OHAL'in iki hafta daha uzatılmasına onay verdi.

Ülkede 6 yaş üstündeki herkese, sosyal mesafenin korunamadığı açık veya kapalı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Brezilya'da ise 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 17 bin 971'e çıkarken, vaka sayısı ise 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı.

Rusya'daki vaka sayısı 308 bin 705'e, ölü sayısı ise 2 bin 972'ye yükselirken, iyileşen sayısı 9 bin 262 artarak 85 bin 392 oldu.

Başbakan Mihail Mişustin, ülkede Kovid-19 ile ilgili durumun iyileşmeye başladığını belirterek, bugün ilk kez iyileşen sayısının günlük vaka sayısından fazla olduğunu söyledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte yalnızca 5 yeni vaka saptanırken, Hong Kong'daki bazı uluslararası okullarda yeniden eğitime başlandı.

Cezayir'de bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cezayir'de Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde 13.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, şehir içi ve şehirler arası ulaşım durdurulacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sri Lanka'dan Kovid-19 nedeniyle ölen Müslümanların gömülmesine izin verilmesi talebinde bulundu.

Kamboçya'da salgın nedeniyle İran, İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve ABD'den seyahat eden yolculara uygulanan ülkeye giriş yasağı kaldırıldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da alışveriş merkezleri ve hamamlar sağlık kurallarına uyulması şartıyla açıldı.

Tanzanya, uluslararası uçuşları yeniden başlattı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yaklaşık iki aydır kapalı tutulan mescitler yeniden ibadete açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) restoran, kafe ve pastaneler yeniden faaliyete geçti.

Gambiya'da, salgınla mücadele kapsamında ilan edilen OHAL 3 hafta uzatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 10:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son Dakika

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor 2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor         
01:00
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı         
00:31
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı         
00:27
Ali Babacan'dan yeni partiler için Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?         
00:09
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı         
00:04
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı         
00:03
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı         
23:51
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı         
23:38
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti         
23:32
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi         
23:32
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
23:26
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor         
23:14
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı         
23:06
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu         
23:02
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı         
22:52
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı         
22:50
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti         
22:24
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti         
22:17
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar         
22:15
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir         
21:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir         
21:58
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı         
21:34
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak         
21:33
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı         
21:27
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar         
21:25
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı         
21:16
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor         
21:12
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz         
21:10
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir         
21:03
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 05:17:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]