Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen " Koronavirüs, Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da denetim yapıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin geniş katılımlı denetim yapıldı.

Denetimleri yerinde inceleyen Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, gazetecilere, tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da bugüne kadar yapılan en yoğun denetimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerin sürekli yapıldığını ifade eden Esen, "Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Bazı vatandaşlarımızda salgınının bittiği duygusu oluşmuştu. Bu düşünceleri değiştirmek için koronavirüs ile mücadelenin aynı şekilde devam ettiğini göstermek adına denetimlerinizi geniş katılımlı bir ekibimizle bugün de yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını istiyorum."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de vatandaşlardan hem kendileri hem çevresindekiler için kurallara uymaları tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşlar ise denetimlerin yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İş yerleri, ticari taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetimler yapılarak vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı.

Denetimlere, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.