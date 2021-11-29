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Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti - Son Dakika

Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti

29.11.2021 21:52
Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 2021 yılında bir kez daha dünyada turizm sektörünü vururken, bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 2021 yılında bir kez daha dünyada turizm sektörünü vururken, bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) paylaştığı 2021 yılı verilerine göre, dünyada uluslararası seyahat eden kişi sayısı yıl sonu itibarıyla 375 milyon olması beklenirken, bu 2019'la kıyaslandığında (yaklaşık 1,4 milyar) yüzde 75 daha az olacak.

Asya ve Pasifik (- yüzde 95), Afrika (- yüzde 74) ve Orta Doğu'ya (- yüzde 81) nazaran Avrupa (- yüzde 53) ve ABD (- yüzde 60) turist sayısındaki düşüş açısından daha az zarar gördü.

Bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-ağustos-eylül) göre, dünyadaki turizm destinasyonları arasında Kovid-19'dan en az etkilenen ülkeler Hırvatistan, Meksika ve Türkiye olarak sıralandı.

Salgın öncesindeki 2019 yılının aynı dönemindeki rakamlarına erişme anlamında Hırvatistan yüzde 81, Meksika yüzde 80 ve Türkiye yüzde 65 seviyesinde oldu.

Turizm gelirleri, geçen yıla göre biraz artış göstererek 2021'de 707 milyar avroyu bulabileceği beklense de bu, 2019'daki 1,5 trilyon avronun yarısından az olacak.

Türkiye, bu yılın 3. çeyreğine göre turizm gelirlerinde de diğer ülkelere nazaran daha iyi konumda olurken, 2019'un aynı dönemiyle kıyaslandığında turizm gelirleri Türkiye'de yüzde 20, Fransa'da yüzde 27, Almanya'da yüzde 37 geriledi.

Dünyada turizmin gayri safi hasılasındaki toplam kaybı ise 2020'de olduğu gibi 2021'de de 1,76 trilyon avroya yakın olacak.

"Aşıya eşit erişim sağlama çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor"

Dünyada turizm sektöründeki toparlanmanın "yavaş ve kırılgan" olacağı öngörüsünde bulunan BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvil, şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 vakalarındaki artış ve salgının olası mutasyonları, gardımızı düşürmememiz ve dünya genelinde aşıya eşit erişim sağlama çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğini göstermektedir. Aynı zamanda koordineli seyahat prosedürlerine sahip olmak ve seyahatleri kolaylaştırmak için dijital aşı sertifikalarından yararlanmak gerekiyor. Uluslararası turizmin güvenli şekilde yeniden başlaması,büyük ölçüde ülkeler arasında seyahat kısıtlamalarına ilişkin koordineli bir yanıta bağlı olmaya devam edecektir."

Birleşmiş Milletler, Hırvatistan, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti - Son Dakika
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