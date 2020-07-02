Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor - Son Dakika

Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor

İzmir'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hastalara hem uyguladıkları tedavi yöntemleri hem de yaptıkları immün plazma bağışıyla şifa oluyor.

İzmir'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hastalara hem uyguladıkları tedavi yöntemleri hem de yaptıkları immün plazma bağışıyla şifa oluyor.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana hastanelerdeki mesailerine devam eden sağlık çalışanları, bu süreçte verdikleri mücadeleyle gönüllerde taht kurmayı başardı. Salgın boyunca birçok sağlık kuruluşunun pandemi hastanesine dönüştürüldüğü İzmir'de de on binlerce sağlık çalışanı, hastalarını iyileştirmek için günlerce mücadele verdi.

"İyilik kanımızda var"

Bu sırada birçok sağlık çalışanı, koronavirüse yakalandı, tedavilerinin ardından görevlerine koştu. Sağlık çalışanları, hastalarına uyguladıkları tedavilerin yanı sıra İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezinin "İyilik kanımızda var" sloganıyla başlattığı immün plazma bağış kampanyasına destek verdi.

Kent genelinde Kovid-19 teşhisi konulan, gördükleri tedavinin ardından sağlığına kavuşan 84 sağlık çalışanından immün plazma bağışı yapması uygun bulunan 30 kişi toplam 90 ünite immün plazma bağışı yaptı.

"Sağlık çalışanları olarak tüm çabamız hastalarımızın sağlığına kavuşması"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Halis Bağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev yaptığı hastanenin, mart ayından itibaren pandemi hastanesine dönüştürüldüğünü, o günden bu yana tüm mesaisini Kovid-19 ile savaşarak geçirdiğini söyledi.

Kovid-19'un, zamanında tedavi edilmezse riskli bir hastalık olduğunu belirten Bağ, "Birçok hastamızı uyguladığımız tedavilerle sağlığına kavuşturduk. Kovid-19 tedavisi görmemizin ardından, immün plazma bağışında bulunarak onlara bu yöntemle de destek vermeye başladık. İkinci bağışımı yapıyorum." dedi.

"Hayat kurtarmak bizim asli görevimiz"

İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında Toplum Sağlığı Birimi Sorumlusu olarak görev yapan Dr. Zühtü Benli de bu süreçte filyasyon ekiplerinde aktif görev yaptığını anlattı.

Kontrol amaçlı test sırasında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından evinde ilaçla tedavi olduğunu aktaran Benli, "İmmün plazma tedavisinin önemli olduğunu gördüm. Hayat kurtarmak, bizim asli görevimiz. Ben de bir ya da birkaç kişiye yardımcı olacağımı düşünüyorum. İsimlerini bilmesem de hastalarımıza şifa olacağımı biliyorum. Bu hastalığı atlatan herkesin immün plazma bağışçısı olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Karabağlar ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Kenan Ayık ise bu süreçte birçok Kovid-19 hastasını tedavi ettiğini, yapılan tahlillerde hastalığın kendisinde de çıktığını öğrendiğinde şaşırmadığını dile getirdi.

Kovid-19'un hiçbir belirtisini göstermediğini belirten Ayık, "Hastalara tıbbi bilgimin yanında plazmamla da destek verebilmek için bağışçı olmaya karar verdim. Unutulmaması lazım ki hastanelerin yoğun bakımlarında birileri bizim yapacağımız bu bağışı umutla bekliyor. Kendimi onların yerine koydum. Hastaların immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştuklarını öğrenince çok mutlu oluyorum. Hiç korkulacak bir şey yok, herkes bu bağışta bulunmalı." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay İzmir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul da İzmir'de Kovid-19'a yakalanıp tedavi gören sağlık çalışanlarının büyük bir hassasiyetle immün plazma bağışında bulunduğunu belirterek, "Ben bu süreçte bağışta bulunmak için hastaneden bize gelip bağış yaptıktan sonra görev yerine dönen sağlık çalışanlarını gördüm. Gerçekten bu süreçte onların hakkı ödenmez. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Kızılay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor - Son Dakika

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:30:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]