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Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci - Son Dakika

Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci

20.09.2021 14:16

Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci Yedi başak'tan kırsal mahallerde okuyan 176 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğinde bulundu Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının...

Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci

Yedi başak'tan kırsal mahallerde okuyan 176 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteğinde bulundu

GAZİANTEP - Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin de yardımına koştu. Yedi Başak Derneği'nin düzenleyip organize ettiği, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin de destek verdiği etkinlikle köy okulu öğrencileri yeni çantalarına ve kırtasiye malzemelerine kavuştu.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yurt içinde ve yurt dışındaki yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yardım çalışmalarına aralıksız devam eden, mazlumları ve mağdurları yalnız bırakmayarak gıda, barınma, kıyafet, ayakkabı, mont ve kırtasiye gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Yedi Başak Derneği, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri de unutmadı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti de destek verdi

Öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapmak için harekete geçen Yedi Başak, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bayramlı Mahallesi ilk ve ortaokulunda eğitim gören öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yaptı. Yedi Başak Derneği'nin düzenleyip organize ettiği, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin de destek verdiği etkinlikle köy okulu öğrencileri yeni çantalarına ve kırtasiye malzemelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Çocuklarımızın yüzünü güldürmek istedik"

İhtiyaç sahibi her yaştan insanın yanında olmaya ve yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyleyen, çocuklara çanta ile kırtasiye yardımı yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak gerek ülkemizde gerekse de yurt dışında, dünyanın kriz bölgelerinde insani yardım sahasında çalışmalar yapıyoruz. Zira bizim medeniyetimizde, bizim inancımızda, 'komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir' görüşü hakimdir. Biz de medeniyetimizden aldığımız bu öğreti ile ülkemizde fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin, mazlumların ve mağdurların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı dünyanın sıkıntılı bölgelerinde de yapıyoruz. Çalışmalarımızı yaparken her yaştan insanın ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. 2021-2022 Eğitim, Öğretim yılının başlaması dolayısıyla Gaziantep ve temsilciliğimizin bulunduğu farklı şehirlerde öğrencilerimize kıyafet, ayakkabı, mont kırtasiye ve çanta yardımında bulunduk. Bugün de Gaziantep Şahinbey'de bulunan Bayramlı köyü okulumuzda eğitim öğretim gören 173 öğrencimize çanta ve kırtasiye hediye ediyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile hazırlamış olduğumuz çanta ve kırtasiye malzemelerini bugün öğrencilerimize teslim ediyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Bunu yaparken elbette imkanlarımızın çok daha iyi olmasını istiyoruz. Devlet olarak, millet olarak, özel sektör olarak, basın medya, sivil toplum kuruluşları olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bu duygularla dağıtımını yaptığımız çanta ve kırtasiye malzemelerinin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Böyle bir işbirliğinde bulunmak bizi çok mutlu ediyor"

Programa destek veren Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak böyle bir işbirliğinde bulunmak bizi çok mutlu ediyor. Ben emeği geçen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü eğitim toplumumuz için çok önemli. Geleceğimiz yarınımızın sigortasıdır. Eğitimi, gençliği önemsiyoruz. Çünkü bu gençlik bizim geleceğimiz, yarınımızın teminatı olacaktır. Bu nedenle biz de Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak, Gaziantep basını olarak her zaman bu tür yardımların destekçisiyiz. Bu kapsamdaki her türlü ortak projeye hazırız. Emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çanta ve kırtasiye yardımı için çok teşekkür ederiz"

Bayramlı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Muharrem Katıoğlu ise yapılan yardımların çocukları çok sevindirdiğini ifade ederek, "Okulumuzda anasınıfından 8. sınıfa kadar öğrenciler eğitim ve öğretim görmektedir. İlkokulumuzda 95 öğrencimiz, ortaokulumuzda ise 78 öğrencimiz olmak üzere toplam 173 öğrencimiz okulumuzda eğitim öğretim görmektedir. Bu güzide okulumuza ve öğrencilerimize çanta ve kırtasiye yardımı desteğinde bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu yardımı yapanlardan Allah razı olsun"

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cahit Yavuz ise çanta ve kırtasiye yardımı için teşekkürlerini sunarak, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'miz tarafından okulumuzdaki öğrencilerimize yapılacak yardım malzemelerinin dağıtımı için buradayız. Okulumuzdaki 173 öğrencimize çanta ve kırtasiye yardımı yapılacak. Bu yardımlar için Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu.

Dağıtım törenine, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, dernek çalışanları, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep basınının önde gelen temsilcileri, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cahit Yavuz, Bayramlı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Muharrem Katıoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından öğrencilere yeni çantaları ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Yeni çantalarına ve kırtasiye malzemelerine kavuşan çocuklar ise hayırseverlere teşekkür etti.

Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci
Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci
Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci
Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci
Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci
Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci

Mustafa Bulut, Gaziantep, Şahinbey, Türkiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci - Son Dakika


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