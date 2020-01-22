Köydeki eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köydeki eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor - Son Dakika

Köydeki eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor

6 saat önce

Edremit ilçesinde, Bostancı köyünde düzenlenen eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor.

Köydeki eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor, System.String[]

Edremit ilçesinde, Bostancı köyünde düzenlenen eski eşya mezadı antika meraklılarını buluşturuyor. Çanakkale- İzmir yolu kenarındaki eski binada tertiplenen mezada 40 kişi katılırken, eski bakır kaplardan gaz ocaklarına ve desenli kilimlere kadar yüzlerce eski eşya alıcı buluyor.


Bostancı köyünde Muammer Aşık'a ait mekanda pazar günleri düzenlenen antika mezadına Edremit körfezindeki meraklıların yanı sıra Manisa ve İzmir'e bağlı ilçelerden de vatandaşlar katılıyor. Eski meraklılarını buluşturan mezatta yüzlerce eski eşya 5 lira ile 300 lira arasında alıcı buluyor. Eski eşyalara karşı merakının olduğunu anlatan Burhaniyeli Naim Bayramoğlu, "Burada eski eşyaları alıp satıyoruz. Zamanımızı geçiriyoruz. Eskiye merakım var. Burhaniye'de dükkanım var. Günümüzü böyle değerlendiriyoruz" dedi.


Antikacı Fatih Olcay da, "Her hafta Edremit Bostancı köyünde mezat yapıyoruz. Bu mezada bütün meraklıları bekliyoruz. Edremit'te antika mezadında ilkiz. Mezadımızda antika dekoratif eşya olmak şartıyla her türlü eşyayı kabul ediyoruz. Burada eski eşyaları değerlendiriyoruz. Çeşitli esnaf arkadaşlar da bize destek oluyor. Gayet zevkli geçiyor mezadımız. Bütün meraklıları mezadımıza bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Muammer Aşık, Çanakkale, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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