Son Dakika Haberleri: Kozlu'daki Grizu Faciasının 27. Yılı

Kozlu'daki Grizu Faciasının 27. Yılı

1 saat önce

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de 263 maden işçisinin hayatını kaybettiği grizu faciası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kozlu'daki Grizu Faciasının 27. Yılı, System.String[]
Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de 263 maden işçisinin hayatını kaybettiği grizu faciası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akdemir mesajında, facianın üzerinden 27 yıl geçtiğini, acıların ise yüreklerde aynı şekilde yaşandığını belirtti.

Grizu patlamasında yaşamını yitirenlerin acılarının taze olduğunu ifade eden Akdemir, şunları kaydetti:

"İlimizde kömür madenciliğinin en büyük faciası yaşanmıştır. Bu acı olay, özellikle şehrimizde Türk madencilik sektörü çalışanları açısından da belleklerde canlılığını hala sürdürmektedir. Dünyanın en zor işlerinden biri olan madencilikte, bundan sonraki süreçlerde de bu kazalarının yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alınması ayrıca gerekli denetimlerin de ivedilikle yapılması gerekmektedir. 3 Mart 1992'de yaşanan bu acı olayın bir daha yaşanmamasını temenni ederek, hayatını kaybeden tüm madencilerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diler, şu anda çalışan tüm maden işçilerimize ise kazasız, belasız ve her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığı bir çalışma yaşamı temenni ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Muharrem Akdemir, Zonguldak, Kozlu, Güncel
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