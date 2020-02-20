Kral Selman ile Pompeo, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kral Selman ile Pompeo, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü - Son Dakika

Kral Selman ile Pompeo, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü

7 saat önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Kral Selman ile Pompeo, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü, System.String[]

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, ABD'li Bakan Pompeo ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Riyad ve Washington'un bu gelişmeler karşısındaki tutumu ile onlara yönelik çabaları ele alındı.

Pompeo gün içinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin, Suudi Arabistan'ın güvenliğine olan güçlü bağlılığını teyit etmek için Riyad'ı ziyaret etmekten memnun olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın bölgedeki "kötü niyetli" davranışlarına Suudi Arabistan'la birlikte karşı durma ihtiyacının devam ettiğini kaydetti.

Pompeo'nun dün başlayan ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Pompeo'nun Riyad'ı bölgesel güvenlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve insan haklarına ilişkin meseleleri görüşmek üzere ziyaret ettiği belirtilmişti.

Haberlerde, insan hakları konuları arasında Riyad yönetiminin, Kasım 2017'de prens, bakan ve iş adamlarını da kapsayan gözaltı operasyonunda tutuklanan ve hala yargılanma aşamasında olan Suudi Arabistan asıllı ABD vatandaşı Dr. Velid Fetihi'nin durumunun da yer aldığı ifade edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Kral Selman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus radyosundan "Çavuşoğlu Rusya'nın başına geçsin mi?" anketi! Çıkan sonuç şaşırttı
Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silahların kaydını tutmadığı ortaya çıktı Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:41:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kral Selman ile Pompeo, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]