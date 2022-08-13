Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden açıklama Açıklaması

13.08.2022 19:04
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden açıklama Açıklaması

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki şahısların mülteci oldukları iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki şahısların mülteci oldukları iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 81 ilde yer alan 775 yurtla Türkiye'nin dünyanın devlet eliyle yürütülen en büyük ve en kapsamlı konaklama hizmeti sağladığı belirtildi.

Yurtların öğrencilere konaklama dışında kriz durumlarında hizmet verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde vatandaşlarımızın tamamına, müdahale ekipleri personeline, belediyelere, güvenlik güçlerine hizmet vermektedir. Bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğumuz 1 Eylül'e kadar devam edecek. Seyahatsever Projesi ile bugün itibariyle 60 bin gencimiz yaz tatillerini kendi evleri olan yurtlarımızda geçirmiştir. Aynı zamanda yurtlarımız, öğrencilerin konaklamadığı günlerde ulusal ve uluslararası genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edilmektedir. Bu kapsamda Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu 40 farklı ülkeden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gençlik Buluşması için 20 Ağustos 2022 tarihine kadar konaklama noktası olarak belirlenmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde yer alan şahıslar ise yerel kıyafetleriyle seminerlerde konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençlerden oluşmaktadır. Şahısların mülteci olduklarına ilişkin bilgiler tamamıyla dezenformasyondur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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Kaynak: AA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden açıklama Açıklaması - Son Dakika

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