Kremlin\'de suikast ve darbe korkusu! Putin\'in güvenliği üst düzeye çıkarıldı

04.05.2026 09:39
Avrupa istihbaratına dayandırılan rapora göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, artan suikast ve darbe korkusu nedeniyle güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yakın çevresi sıkı denetime alınırken, hareket alanı daraltıldı ve bazı çalışanların evlerine gözetim sistemleri kuruldu. Raporda, Kremlin içinde huzursuzluk ve darbe riski endişesinin arttığı öne sürüldü, ancak iddialar doğrulanmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güvenliği, artan suikast ve darbe endişeleri nedeniyle üst düzeye çıkarıldı. Avrupa istihbaratına dayandırılan bir rapora göre Kremlin, yeni ve sıkı güvenlik önlemlerini devreye aldı.

PERSONELE BİLE SIKI DENETİM

CNN’in ulaştığı rapora göre, Putin’e yakın çalışan aşçı, koruma ve fotoğrafçılar dahil birçok personelin toplu taşıma kullanması yasaklandı. Kremlin’e girişlerde çift aşamalı güvenlik taraması uygulanırken, yakın çevrede çalışanların internetsiz telefon kullanmasına izin veriliyor. Ayrıca bazı üst düzey çalışanların evlerine dahi gözetim sistemleri kurulduğu belirtildi.

PUTİN’İN HAREKET ALANI DARALTILDI

Raporda, Putin’in ziyaret ettiği yerlerin sayısının ciddi şekilde azaltıldığı ifade edildi. Rus liderin Moskova çevresi ve Valday’daki konutlarına gitmeyi bıraktığı, bu yıl henüz askeri tesis ziyareti gerçekleştirmediği aktarıldı. Kremlin’in kamuoyuna zaman zaman önceden kaydedilmiş görüntüler servis ettiği de öne sürüldü.

BUNKERDE UZUN SÜRE KALIYOR

Putin’in Ukrayna savaşının başlamasından bu yana haftalarca güçlendirilmiş sığınaklarda kaldığı, özellikle Krasnodar bölgesindeki tesisleri kullandığı belirtildi.

DARBE VE SUİKAST ENDİŞESİ

Rapora göre Kremlin, Mart 2026’dan itibaren bilgi sızmaları ve darbe girişimi riskinden ciddi şekilde endişe ediyor. Özellikle Rus siyasi elitleri içinde drone kullanılarak suikast yapılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ŞOYGU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun hâlâ ordu içinde etkili olduğu ve bu nedenle “darbe riskiyle ilişkilendirildiği” iddia edildi. Şoygu’nun yakın çalışma arkadaşının mart ayında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının dengeleri değiştirdiği öne sürüldü.

SAVAŞIN ETKİSİ ARTIRDI

Raporda, Ukrayna savaşında artan kayıplar, ekonomik sıkıntılar ve Rusya içindeki memnuniyetsizliğin Kremlin’deki tedirginliği artırdığı vurgulandı. Batılı tahminlere göre Rusya her ay yaklaşık 30 bin ölü ve yaralı veriyor.

İDDİALAR DOĞRULANAMADI

Söz konusu rapordaki bazı iddiaların bağımsız olarak doğrulanamadığı belirtilirken, Kremlin’den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

