Kuaförlere mesleğin incelikleri anlatıldı - Son Dakika
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Kuaförlere mesleğin incelikleri anlatıldı

18.04.2022 19:39

Türkiye'nin farklı illerinden ve İran'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen eğitmenler, kuaförlere teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Türkiye'nin farklı illerinden ve İran'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen eğitmenler, kuaförlere teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Organizatör Hüseyin Yüksel tarafından bir işletmenin konferans salonunda düzenlenen programa İran'dan 2 eğitmen ve 3 kuaför, farklı illerden de 6 eğitmen ve 40 kuaför katıldı.

5 gün süren programda katılımcılara saç renklendirme, topuz, profesyonel makyaj, kalıcı makyaj ve cilt kararmaları konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

İranlı kuaför Moneş Şoleimani, Tatvan'a ikinci kez geldiğini ve ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Eğitim sürecinin güzel geçtiğini belirten Şoleimani, katılımcıların da önemli bilgiler edindiğini aktardı.

Diyarbakır'dan gelen eğitmen Ebru Eryıldırım da katılımcıların eğitim sayesinde protez tırnak alanında çok rahat işlem yapabilecek duruma geldiğini belirtti.

Eğitmen Aysun Kurt ise katılımcılara cilt konusunda eğitim verdiğini ifade ederek, "Ülkemizdeki farklı illerden ve İran'dan profesyonel katılımcılar var. Birçok dalda eğitim verdik. Ben cilt üzerine uygulama yapıyorum ve onu tanıtmak için geldim. Güzel bir eğitim programı oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitimin ardından eğitmenlere plaket, kuaförlere katılım belgesi verildi.

Kuaförlere mesleğin incelikleri anlatıldı
Kuaförlere mesleğin incelikleri anlatıldı
Kuaförlere mesleğin incelikleri anlatıldı
Kuaförlere mesleğin incelikleri anlatıldı

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Türkiye, Bitlis, Tatvan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuaförlere mesleğin incelikleri anlatıldı - Son Dakika


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