Son Dakika Haberleri: Küçük keman sanatçısı Elif, Başkent Orkestrası ile Ankara'da
Son Dakika Güncel Küçük keman sanatçısı Elif, Başkent Orkestrası ile Ankara'da - Son Dakika

Küçük keman sanatçısı Elif, Başkent Orkestrası ile Ankara'da

6 saat önce

Uluslararası keman yarışmalarında birincilikleriyle Türkiye'nin kabartan Elif, Başkent Oda Orkestrası'nın 55'inci yıl dönümünde solist olarak sahneye çıkacak.

Küçük keman sanatçısı Elif, Başkent Orkestrası ile Ankara'da, System.String[]

Uluslararası keman yarışmalarında birincilikleriyle Türkiye'nin kabartan Elif, Başkent Oda Orkestrası'nın 55'inci yıl dönümünde solist olarak sahneye çıkacak.


Konyaaltı Hurma Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı öğrencisi olan Elif Eroğlu başarılarıyla Antalya'nın gurur kaynağı oldu. Kemanıyla, 2 yılda Türkiye'ye kazandırdığı 6 uluslararası birincilikle adını duyuran 12 yaşındaki Elif Eroğlu, 1 Aralıkta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonunda solist olarak sahne alacak.


Türkiye'nin en uzun soluklu amatör orkestrası olan Başkent Oda Orkestrası, 1 Aralık 1964 tarihinde, CSO baş kemancılarından Fethi Kopuz tarafından kuruldu. O günden bu yana tamamen ücretsiz verdiği konserlerlerle müzik yapmayı sürdürüyor. Başkent Oda Orkestrası 55. Sanat Yılı olan 1 Aralık 2019 tarihinde, genç sanatçıların sahne ve orkestra ile buluşturulması ilkesi ile, genç ve başarılı kemancılara eşlik ederek dinleyicisinin karşısına çıkacak. Şerif Can Ünverin yöneteceği konserde, Antalya'dan kemancı Elif Eroğlu ve Ankara'dan kemancı Derin Şensoy, Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim Keman Konçertoları'ndan İlkbahar ve Yaz Konçertolarını seslendirecek.


Konserin ikinci yarısında ise Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1 ve 3 numaralı Divertimento'ları seslendirilecek. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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