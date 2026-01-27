Maç sonrası kavgada kulüp başkanın kolu kırıldı

Küçükçekmece'de, U15 süper amatör ligde mücadele eden iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Kulüp başkanın kolu kırılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

MAÇ SONRASI KAVGA ÇIKTI

Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor arasında yaşanan maçta çıktı.

Edinilen bilgiye göre, U15 Süper Amatör Ligde mücadele eden İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadında karşı karşıya geldi. Maç esnasında taraftarlar arasında başlayan tartışma ve küfürleşme bir süre sonra kavgaya dönüştü.

BAŞKANIN KOLU KIRILDI

Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine vurmaya başladı. Kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırılırken, toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan yumruklu ve tekmeli kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.