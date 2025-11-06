Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü
06.11.2025 09:47
Küçükçekmece'de BEDAŞ'a ait yer altı elektrik kabloları bir anda patlayıp alev aldı. Alevler park halindeki bir otomobile sıçradı. Otomobil küle dönerken görgü şahidi esnaf, "BEDAŞ 1.5 saat sonra geldi. Buradan kalın bir kablo geçiyor ve yılda en az 10 sefer arıza veriyor" diye konuştu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Zeynebiye Caddesi'nde edinilen bilgilere göre, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (BEDAŞ) ait yer altı elektrik kabloları bir anda patlayarak yanmaya başladı.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Alevler park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"YILDA EN AZ 10 SEFER ARIZA VERİYOR"

BEDAŞ ekiplerinin 1,5 saat sonra geldiğini belirten esnaf Hanifi Çınar, "Dumanlar çıkıyordu. Aracın yanına geldim camı kırıp aracı kurtaracaktım kurtaramadım. BEDAŞ hiç gelmedi. İlk önce itfaiye geldi. 1,5 saat sonra BEDAŞ geldi. Yer altı kabloları aracı tutuşturdu. Burada da kalın bir kablo geçiyor ve yılda en az 10 sefer arıza veriyor. 4,5 sefer aynı şekilde elektrik kesintileri yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

