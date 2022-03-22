Kullanılmayan malzemeler miniklerin elinde oyuncağa dönüşüyor - Son Dakika
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Kullanılmayan malzemeler miniklerin elinde oyuncağa dönüşüyor

22.03.2022 12:16

Sivas'ta 3 köy okulunun ortaklaşa hayata geçirdiği "Atmıyorum, Topluyorum, Tasarlıyor ve Oynuyorum Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri, hayal güçlerini kullanarak geri dönüştürülebilir materyallerden oyuncak yapıyor.

Sivas'ta 3 köy okulunun ortaklaşa hayata geçirdiği "Atmıyorum, Topluyorum, Tasarlıyor ve Oynuyorum Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri, hayal güçlerini kullanarak geri dönüştürülebilir materyallerden oyuncak yapıyor.

Proje, merkeze bağlı köyler Gümüşdere, Yakupoğlan ve Gaziköy'de yaklaşık 1 yıl önce uygulamaya konuldu. Projenin yürütücülüğünü Gümüşdere Köyü İlkokulundan öğretmenler Engin Ağralı, İbrahim Eyertaş ve Tuğba Ergenoğlu, Yakupoğlan Köyü İlkokulundan ise Kevser Ceyhan Ağralı ve Hüsne Doğan üstlendi.

Proje kapsamında eğitimlerin verildiği Gümüşdere köyündeki ilkokula taşımalı sistemle gelen öğrenciler, evde ve okul çevresinde kullanılmayan, geri dönüştürülebilir materyalleri toplayarak öğretmenleri gözetiminde oyuncak tasarlayıp yapıyor.

Öğretmenlerden Engin Ağralı, AA muhabirine, öğrencilere geri dönüşümün önemini göstermek için başlattıkları projeyi, kırsaldaki maddi durumu kısıtlı ailelerin çocuklarını düşünerek genişlettiklerini belirterek, "Kırsal kesimlerde çocukların oyuncağa erişimi zor oluyor. Bazı ailelerimiz çocuklarına oyuncak alamıyor. Biz de elimizdeki imkanlarla çocukların kendi oyuncaklarını kendilerinin tasarlayıp üretmelerini istedik." dedi.

Tasarım ve üretim becerisi gelişen öğrencilerin öz güveni artıyor

Projeyle geri dönüştürülebilir malzemelerin doğaya atılmasının önüne geçtiklerini dile getiren Ağralı, "Böylece bir yandan doğayı korurken diğer yandan kendi oyuncaklarını kendileri üretiyorlar. Proje, öğrencilerimizin tasarım ve üretim becerisini geliştirerek öz güvenlerini artırıyor. Yaptıkları oyuncaklarla hem teneffüs aralarında arkadaşlarıyla hem de evlerinde oynuyorlar. Eğlenceli vakit geçiriyorlar. Üretim ve tasarım aşamasında da kafalarını dağıtıp ders stresinden kurtuluyorlar." diye konuştu.

Ağralı, pet şişe ve kapaklardan oyuncak araba, kullanılmayan bez ve iplerden oyuncak bebek ile doğadan topladıkları taşları boyayıp çeşitli objeler yapan öğrencilerin çalışmalarının belediyenin de ilgisini çektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Projemizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulumuzu ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de destekledi. Kendileri projeyi kent merkezinde değerlendirebileceklerini, oyuncakların belediyenin desteğiyle satılarak bu sayede okula gelir sağlanabileceğini söyledi. Belediye Başkanımızın bu desteği bizi ve öğrencilerimizi daha da şevklendirdi. Projemizi 3 okul birlikte yapıyoruz ama bunu daha da geliştirerek Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz. Yaptığımız oyuncakların fazlasını diğer köy okullarındaki öğrencilere de hediye etmek istiyoruz."

"Çok eğlenceli, çok mutlu oluyorum"

Gümüşdere Köyü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Canan Yıldırım ise geri dönüşüm malzemelerinden en çok bez bebek yapmayı sevdiğini belirterek, "Bebeğin kıyafetini kullanmadığımız bez veya tülbentlerle, saç kısmını ise iplerden yapıyoruz. Bu etkinlikle eskimiş veya kullanmadığımız malzemeleri çöpe atmak yerine oyuncak üretiyoruz. Bence çok eğlenceli, çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Kemal Dündar da atık malzemelerin doğada uzun süre kaybolmadığını, atmak yerine parçaları birleştirerek ve boyayarak uçak, araba gibi oyuncaklar yaptığını söyledi.

Kullanılmayan malzemeler miniklerin elinde oyuncağa dönüşüyor
Kullanılmayan malzemeler miniklerin elinde oyuncağa dönüşüyor
Kullanılmayan malzemeler miniklerin elinde oyuncağa dönüşüyor

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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