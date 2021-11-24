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Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu

24.11.2021 19:01

Gelen son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz bir Türkiye markası yaratmanın adımlarını atıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz bir Türkiye markası yaratmanın adımlarını atıyoruz. Eğer ülkenizi marka yapacaksanız kültür ve sanatınız bunu desteleyebilecek düzeyde olmak zorundadır. Aksi durumda başarıdan uzaklaşırsınız." dedi.

Bakan Ersoy, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde video konferans ile yaptığı konuşmada, turizm sektörünün, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak gösterdiği büyüme ve gelişme performansıyla makro ve mikro ölçeklerde dünya ekonomileri için son derece önemli bir aktör olduğunu söyledi.

Küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda gelişmekte olan ülke ekonomileri için turizmin söz konusu değeri ve öneminin çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Turizme makroekonomik ölçekte bir mercek tuttuğumuzda, farklı başlıklarda ulusal kalkınmaya katkı verdiğini görebiliriz. Bunlar arasında istihdam artışı ve işsizlik oranlarının azalması, dış ticaret dengesinin ve döviz girdisiyle de ödemeler dengesinin sağlanması gibi güçlü bir ekonominin temel gereklerini saymak mümkündür. Ayrıca iç ve dış seyahatler ile kültürel ve ekonomik etkileşimde yine uluslararası iş birliklerinin kurulması gibi stratejik öneme sahip başlıklarda turizmin ciddi katma değer yarattığı yadsınamaz bir gerçektir." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye turizminde, 2000'li yıllarda ciddi bir sıçrama gerçekleştiğini belirterek, son 16 yılda toplam ziyaretçi sayısının yaklaşık yüzde 150, turizm gelirlerinin ise yüzde 100 oranda artış gösterdiğini ifade etti.

Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen sektörün turizm olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu noktada maalesef hedeflerimizi ötelemek durumunda kaldık. Ancak başta Güvenli Turizm Sertifikasyon Programımız, bunun son derece disiplinli şekilde uygulanması, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sunduğumuz destek ve kredi programları ile paydaşlarımızın da bizlerle son derece güçlü bir iş birliği içinde adımlar atması sayesinde turizmdeki büyük rakiplerimize göre çok büyük oranda daha iyi bir performans sergiledik. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın üst düzey tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları ve düzenlediğimiz organizasyonlar ile dünyaya yeni döneme ne kadar iyi adapte olduğumuzu gösterdik. Yeni dönem, insanların güven taleplerinin arttığı bir dönemdi. Malum risklerden uzak ama sınırlandırılmış hissetmeden gönüllerince bir tatil beklentisi içindeydiler. Biz bunu, turizm hareketinin tüm adımlarında en ince detayına kadar düşünülmüş bir şekilde sunduğumuzu gösterdik. Karşılığını da gerek devletler düzeyinde ulaşım kısıtlamalarının kaldırılması noktasında gerekse ziyaret tercihlerinde ülkemizin yakaladığı rakamlarda aldık. 2021'de 'V' tipi bir yükseliş olacağını söylediğimizde en yumuşak ifadeyle bize oldukça şüpheyle bakanlar oldu. Ancak şu anki rakamlar haklılığımızı göstermiştir."

"Kültür ve sanat alanında önemli adımlar atıldı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye adını öne çıkarmak ve beklentileri en üst düzeyde karşılamak için adım atmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Biz bir Türkiye markası yaratmanın adımlarını atıyoruz. Eğer ülkenizi marka yapacaksanız kültür ve sanatınız bunu desteleyebilecek düzeyde olmak zorundadır. Aksi durumda başarıdan uzaklaşırsınız." ifadelerini kullandı.

Özellikle salgın döneminde kültür ve sanat alanında önemli adımlar atıldığına vurgu yapan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Beyoğlu Kültür Yolu ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar kültür ve sanat noktasında salgına rağmen başardıklarımız, turizmle birlikte ve en az turizm kadar önemseyerek yatırımlarımızı, yeniliklerimizi ve projelerimizi sürdürdüğümüzü göstermektedir. Sadece Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin rakamları bu noktada ne denli büyük düşündüğümüzü herkesin anlamasını sağlamıştır. 17 günde 78 ayrı mekanda 381 etkinlikle 2 binden fazla sanatçıyı, 42 sergi ve özel projeyi, 87 konser etkinliğini, 91 atölye çalışması ile 25 sanat ve edebiyat söyleşisini, 27 tiyatro, 98 film ve 15 belgesel gösterimini İstanbullularla buluşturduk. Aşılama ile birlikte kuralların el verdiği ölçülerde ülkemizin dört bir yanında konserlerimize, sinema ve tiyatrodan opera ve baleye kadar festivallerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu

Mehmet Nuri Ersoy, Münir Karaloğlu, Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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