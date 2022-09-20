Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, festival boyunca birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması'nın sergisinin beğeniye sunulacağı CSO Ada Ankara, ilgi çekici söyleşiler, tiyatro ve film gösterimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinde Ankaralıları ağırlayacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali hem Ankaralılara hem de çevre illerdeki sanatseverlere kültür sanat deneyimi yaşatacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkent Kültür Yolu Festivali 1 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

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