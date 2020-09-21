Kum zambakları çiçek açtı - Son Dakika

Kum zambakları çiçek açtı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde koruma altında olan kum zambakları çiçek açtı.

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ANTALYA'nın Demre ilçesinde koruma altında olan kum zambakları çiçek açtı. Görüntüleriyle ilgi çeken kum zambaklarını koparan veya zarar verene 73 bin 747 TL idari para cezası uygulanıyor.Dünyada koruma altında ve nesli tükenmekte olan kum zambakları, Antalya'nın Demre ilçesindeki Sülüklü Plajı'nda çiçek açtı. Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz'in güney kıyılarında görülen kum zambakları, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Türkiye'de Antalya kıyılarında, Patara, Demre, Lara ve Alanya sahillerinde az sayıda kaldığı biliniyor. Demre'nin Sülüklü Plajı'ndaki bir alanda yaklaşık 100 kum zambağı çiçek açtı. Demre'nin diğer bölgelerinde ise kum zambakları neredeyse yok olmuş durumda. Birkaçını Çayağzı Plajı'nda görmek mümkün. Kum zambakları, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Tanıyanlar bu mevsimde incelemek ve fotoğraf çekmek için özellikle Sülüklü Sahili'ne geliyor. Gelenler, Sülüklü'deki kum zambaklarını inceliyor ve bol bol fotoğraf çekiyor.CEZASI BÜYÜKKum zambakları soğanlı bir bitki ve kökleri çok derinde bulunuyor. Genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3- 15 arasında değişen kum zambaklarının çiçeklenme zamanı, ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Su istemeyen, havanın nemiyle yetişen kum zambakları, beyaz ve güzel kokulu çiçekleriyle ilgi çekiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak, koparmanın cezası ise 73 bin 747 TL.'YETİŞMESİ ÇOK ZOR OLAN BİTKİLERDİR'Kum zambaklarını görmek için Sülüklü sahiline gelen ziraat mühendisi Arzu Demirel, "Yeni açmış, çiçeklenme döneminde. Bu bitkiler endemik bir türdür. Yetişmesi çok zor bitkilerdir. Nesli tükenmekte olan bitkilerdir. O yüzden korunması gereken bitkiler arasında yer almaktadır. Bu bitki koparıldığı zaman çok ciddi idari ceza ile cezalandırılır. Bu yüzden bu bitkilere sahip çıkalım, koruyalım. Gelecek nesillere aktaralım" dedi.'GÖRÜLMEYE DEĞER BİTKİLER'

Kum zambaklarını ilk kez gören Elmas Dönmez de, "Yıllardır adını duyduğum kum zambakları ile bugün tanışma fırsatı buldum. Bunun için de Demre'deki dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü açtığı dönemlerde burada hiç olamıyordum. Gerçekten muhteşem, görülmeye değer bitkiler. Korunması konusunda bazı sıkıntılar olduğunu anlattı arkadaşlar. Umarım yetkililerin dikkatini çeker bu ve korunması için çok daha etkili tedbirler almaları mümkün olur" diye konuştu.


Türk Lirası, Sülüklü, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 08:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kum zambakları çiçek açtı - Son Dakika

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