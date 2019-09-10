Kupa koleksiyoncusu, voleybolun Obra'sı...

ÇALIŞTIRDIĞI her takımla zirveye ve kupalara göz diken, başarılarıyla olduğu kadar saha kenarındaki otoriter, saha dışındaysa esprili tavırlarıyla dikkat çeken, eski oyuncusu Bahar Toksoy'la hayatını birleştirdikten sonra bizden biri olarak görülen, yarı Türk, yarı İtalyan VakıfBank ve Türk Milli Takımı'nın Baş Antrenörü Giovanni Guidetti, son Avrupa 2'nciliğiyle bir kez daha gönülleri fethettti.



KAHRAMAN OYUNCULARDIR



'Ben başarı fotoğrafında olmayı pek sevmem, amacım takımın fotoğrafını çektirmektir. Çünkü gerçek kahraman oyunculardır' diyecek kadar mütevazı olan Giovanni Guidetti dün bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran ve kıl payıyla şampiyonluğun kaçtığı başarıdan sonra verilen takım fotoğrafında da malzemeci gibi en kenarda durmasıyla gene mütevazı kimliğini ön plana çıkardı. Her fırsatta en büyük hayalinin ve tek hedefinin Türk Milli takımıyla olimpiyat şampiyonluğu kazanmak oyduğunu ifade eden Giovanni Guidetti, bu hedef yolunda Avrupa 2'nciliğinin bir kilometre taşı, yüreklendiren bir başarı olduğunun da altını çizdi.



BAŞARIDAN BAŞARIYA...



İtalya'nın Chieri takımından 2008 yılında VakıfBank'ın başına getirilen ve bununla birlikte kişisel kariyeri de büyük bir tırmanışa geçen Giovanni Guidetti, Türkiye'de 4 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu, 4 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 3 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 3 Süper Kupa Şampiyonluğu, 1 dünya kulüpler 2'nciliği, 2 Şampiyonlar Ligi 2'nciliği, 2 Şampiyonlar Ligi 3'ncülüğü kazandı.



HOLLANDA DENEYİMİ



Kulüp takımı çalıştırırken bir yandan da çeşitli ülkelerin milli takımlarında görev alan Giovanni Guidetti, ilk mili takım deneyimini 2003-04 yılları arasında Bulgaristan'la yaşadı. 2006'dan 2014 yılına kadar Almanya milli takımını çalıştıran Guidetti'nin en büyük başarılarından biri Hollanda Milli Takımı'nda oldu. Ona gelinceye dek voleybolda adı bile geçmeyen Hollanda'yı teslim alan başarılı koç, ekibini 2016'da olimpiyat 4'üncüsü yaparak büyük yankı uyandırdı.



OYUNCUSUNA AŞIK OLDU, KÖY DÜĞÜNÜ YAPTI



2013 yılında VakıfBank'ta oyuncusu olan Bahar Toksoy'a evlenme teklif eden ve Aydın'ın Çine ilçesi Dorumlar Köyü'nda yapılan bir köy düğünüyle evlenerek "Bizden biri" olan Guidetti, kızı Alison Yaz'la vakit geçirmeyi de çok seviyor. Her fırsatta 'Babalık koçluktan çok daha zor' diyen başarılı teknik adam, Fenerbahçe Opet takımında forma giyen eşini seyretmek için karşılaşmalara gittiği zaman kızına bizzat kendisi bakıyor.



'BU ÜLKEYE BORÇLUYUM'



Bahar Toksoy Guidetti, kız çocukları için voleybol akademisini hayata geçirirken, sporla sanatı birleştirerek 'Kendi Sanatını Yarat' kapsamında Van Gogh ve Pablo Picasso Atölyeleri organizasyonu düzenledi. Giovanni Guidetti ise 'Yarının Sultanları' adlı bir projeyle Anadolu'nun çeşitli illerinde kız çocuklarına voleybol öğreterek sosyal sorumluluk projesinde yer alıyor. Guidetti bu kapsamda "Türkiye bana müthiş bir kariyer, harika bir eş ve çocuk verdi. Benim de Türkiye'ye güzel şeyler vermek gibi bir sorumluluğum var' diyor.