Kur'an-ı Kerimi Doğru ve Güzel Okuma Kursu Başladı
55 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kur'an-ı Kerimi doğru ve güzel okuma kursu açıldı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi
tarafından Kur'an-ı Kerimi doğru ve güzel okuma kursu açıldı.
Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursta 15 kursiyer Kur'an-ı Kerimi doğru ve güzel okuma Tashih-i Huruf kursunda eğitim görüyor. Kurs öğretmenliğini yapan İlçe Müftü Abdullah Yıldırım
, açılan kursla ilgili olarak, "Topluma din hizmeti sunma noktasında Kur'an kursu öğreticileri, imam-hatipler ve müezzin-kayyımlar ön plana çıkmakta ve çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu personelin Kur'an-ı Kerim'i güzel ve usulüne uygun okuma konusunda yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu konuda karşılaşılan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla, Kur'an-ı Kerim'i talim ve tecvid üzere okumaya yönelik eğitim programları hazırlanmıştır. Buradaki kurs programında hem vatandaşlarımıza hem de müftülük personellerimize kurs verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'i hem telaffuz, hem ses, hem de mana ve benzeri özelliklere göre okuyan personeli yetiştirmeyi hedefleyen Tashih-i Huruf Kurslarına katılımın yoğun olması bizleri sevindirmiştir" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
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