"Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" İzmir'de yapıldı - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanlığınca İzmir'de düzenlenen "Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali"nde, Manisa'dan Mehmet Can Çiçek birinci oldu.

Bölgelerinde birinci olan 7 hafızın katıldığı final yarışması, Bilal Saygılı Camisi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Osman Tıraşçı, hafızlık müessesesinin önemine değindi, yarışmanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bu gibi yarışmalarda kaybedenin olmadığını ifade eden Tıraşçı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de son dönemde hafızlık çalışmalarında önemli mesafe katedildi. Geçmişe oranla bugün hafızlık kurumlarımız gerçekten imrenecek nitelikte, hem fiziki hem de diğer yönleri itibariyle çok önemli merhaleler katetmiştir. Tabi ki yeterli değildir. Hem bina olarak hem hafız sayısı itibariyle daha fazla olması din hizmetlerine daha büyük katkı sunacaktır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalarla sadece Kur'an-ı Kerim'in metnini ezberlemekle yetinmeyip onun manasını da öğrenmek suretiyle topluma daha fazla hizmet edebilmek adına Başkanlığımız gerçekten büyük bir çalışma içerisindedir. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte bu çalışmalar çok daha iyi yerlere gelecektir."

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da bu tür yarışmaların gençleri teşvik etmek için önemli olduğu belirterek, "1700 civarında kursta, 6 bin 100 öğreticiyle yaklaşık 80 bin hafız yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İzmir İl Müftüsü Salih Sezik ise böyle bir organizasyonun kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı'ya destekleri için şükranlarını sunan Sezik, illeri ve bölgelerinde birinci olduktan sonra burada yarışmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ve jüri üyelerinin "ezber, tecvid bilgisi ve güzel okuma" gibi kriterlere göre değerlendirdiği yarışmada Manisa'dan Mehmet Can Çiçek birinci, Trabzon'dan Salih Enes Özdemiroğlu ikinci ve Erzurum'dan Yasin Eymen Küçükgül üçüncü oldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve diğer katılımcılar, dereceye girenlerin yanı sıra yarışmacılara plaket ve hediye takdim etti.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve diğer ilgililer katıldı.