Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişi yakalandı

18.05.2022 00:25

Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişi yakalandı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden kürek, pala ve sopalarla birbirlerine giren yabancı uyruklu şahıslar polis tarafından yakalanırken, gözaltına alınan 14 şahıs sınır dışı edilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.

Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden kürek, pala ve sopalarla birbirlerine giren yabancı uyruklu şahıslar polis tarafından yakalanırken, gözaltına alınan 14 şahıs sınır dışı edilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta sonu akşam saatlerinde Emirdağ ilçesi Cumhuriyet mahalleri Girne caddesi üzerinde kalabalık bir grubun kavga ettiği ihbarını alan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ihbarda belirtilen adrese gittiklerinde bir grubun ellerinde sopa ve kesici aletlerle kavga ettiklerini görünce olaya hemen müdahale etti. Ekipler 6 kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ardından ara sokaklara kaçan grubun diğer üyelerinin peşine düşen polis ekipleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayda yaralanan 2 kişi ise polis tarafından olay yerine istenilen ambulanslar Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahıslar bir birlerinden şikayetçi olmadı

Bölgede inceleme yapan polis kavgada kullanılan 1 adet kürek, 4 adet sopa, 1 adet pala tarzı kesici alet ve 1 adet maket bıçağı ele geçirdi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahısların yapılan kimlik sorgulamalarında ise tamamının yabancı uyruklu oldukları tespit edildi. İfadeleri alınan şahısların oturdukları parkta yan bakma meselesi yüzünden kavga ettiklerini kaydettiler. Şahısların emniyette bir birlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi.

14 şahıs sınır dışı edilecek

Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda şahıslardan 11'nin Türkiye'de geçici koruma statüsünde olduğu, 3'nün ise hiç kimliğinin bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mevzuat gereği şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şahısların buradaki işlemlerinin ardından gün içerisinde Gaziantep Geri Gönderme Merkezine gönderilecekleri kaydedildi.

Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişi yakalandı
Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişi yakalandı
Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişi yakalandı
Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişi yakalandı

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Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişiyi polis yakaladı Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişiyi polis yakaladı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Emirdağ, Polis, Kürek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kürek ve palalarla birbirlerine saldıran 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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