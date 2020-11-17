KÜRESEL PİYASALAR-Asya'da endeksler aşı haberleriyle karışık

Doğu Asya ve Pasifik bölgesindeki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler, Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin yanında, en son aşı haberlerinin de etkisiyle Salı gününün işlemlerinde karışık düzeylerdeydi.

Enedksler, artan vakalar nedeniyle aşağı yönlü hareket ederken, Pfizer/BioNTech aşısından sonra, ABD Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc. açıklamasında, ileri aşama klinik deneyden elde edilen ara verilere göre deneysel aşının CovidD-19'u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunun duyurulması da alımları artırıyor.Bu gelişmelerle, anakara Çin'de, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.06 düşerken, Shenzhen Bileşik endeksi de bir dakika sonra yüzde 1.41 eksideydi. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi ise yatay hareket ediyordu. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.53 yükselirken ve dolar/yen paritesi 104.5085 yende yatay işlem görüyordu. Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi de yüzde 0.15 değer kaybederken, Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.25 yükseldi.