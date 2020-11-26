KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler pandemi ve Brexit ile karışık

Küresel hisse senedi borsalarında endeksler, Covid-19 pandemisinde artan vakalar ve ölümlerin yanında, Brexit'e ilişkin kaygılar ve Avrupa Birliği (AB) bütçesindeki tıkanıklık etkisiyle karışık düzeylerde hareket ediyor.

Asya-Pasifik bölgesi piyasalarında endeksler çoğunlukla artıda hareket ederken, başlıca Avrupa borsalarındaki endeksler ise, AB ile Birleşik Krallık arasında süren Brexit görüşmelerini giderek karmaşıklaştıran sorunlar nedeniyle ekside hareket ediyor.

Tokyo 'da Nikkei 225 Endeksi seansı yüzde 0.91 artıda tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0.07 düşüşle 104.3410 düzeyine geriledi. Hong Kong 'da Hang Seng Endeksi de yüzde 0.20 artarken, Çin'de Shanghai Composite Endeksi yüzde 0.10 yükseldi ve Shenzhen Composite Endeksi ise yüzde 0.69 güştü. Güney Kore 'de Kospi Endeksi yüzde 0,82 artarken, Avustralya S&P/ASX 200 Endeksi günü yüzde 0.70 ekside tamamladı.

Frankfurt'ta DAX Endeksi yatay düzeylerde işlem görürken, Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.12 eksideydi. Londra'da FTSE 100 Endeksi ise yüzde 0.55 eksiye geçti. Hem euro hem de sterlin dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.14 ve yüzde 0.31 gerileyerek 1.19070 ve 1.33494 düzeylerine düştü.