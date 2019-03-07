Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: Bu Millet Sizin Yanlışınıza Müsaade Etmeyecek

Kurtulmuş: Bu Millet Sizin Yanlışınıza Müsaade Etmeyecek

43 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz 'bu iş bir beka meselesidir' diyerek olanı biteni söyleyince sizde buna bozulacaksınız. İstiyorlar ki, her türlü yanlışı yapsınlar, bizde onlara 'sizin yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle, bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek" dedi.

Kurtulmuş: Bu Millet Sizin Yanlışınıza Müsaade Etmeyecek, System.String[]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz 'bu iş bir beka meselesidir' diyerek olanı biteni söyleyince sizde buna bozulacaksınız. İstiyorlar ki, her türlü yanlışı yapsınlar, bizde onlara 'sizin yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle, bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Çorum'da çeşitli temaslarda bulundu. Bayat ve İskilip ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Kurtulmuş, ardından kentin Ulukavak Mahallesi'nde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, yerel seçimlerin önemli olduğunu belirerek, CHP'yi eleştirdi. Kurtulmuş, "Biz 'beka meselesi' deyince bazı arkadaşlar bozuluyor. Ama kusura bakmasınlar. Gezi Parkı eylemlerinde duvarlara 'zulüm 1453' yazısını yazanların yanına gidip onlara destek veren CHP'li milletvekilleriydi. Hatta CHP'nin Genel Başkanı kendi meclis gurubunda konuşarak 'Gezi Parkı'nda ülkenin geleceği için mücadele eden gençleri gözlerinden öperim' dedi. Dağın kontrolündeki gölgesindeki partinin siyasi elemanları yöneticileri 'başkaldırı' diyerek, 6- 8 Ekim olayları, çukur eylemlerine destek verdiler. Bütün bunların hepsi beka meselesiydi. Siz sözde siyasetçiler olarak devlet ve millet düşmanlarının yanında durmayın, biz de beka meselesinden bahsetmeyelim" diye konuştu.

'MİLLET SİZİN YANLIŞINIZA MÜSADE ETMEYECEK'

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "CHP Genel Başkanı 15 Temmuz'a 'örtülü darbe' dedi. 'Bu bir tiyatro oyunu' diyecek kadar milletin cesaretini ve kararlığını küçümsedi. Siz darbecilerin yanında, terör örgütünün ve yandaşlarının yanında durmayın, siz Türkiye'yi antidemokratik yollarla hükümeti alaşağı etmeye çalışanların, karanlık odakların  yanında durmayın, biz de bekadan bahsetmeyelim. Siz Türkiye'yi yıkmaya çalışanlara  siyasetçiler olarak her türlü desteği vereceksiniz, her türlü iş birliğini yapacaksınız. Biz 'bu iş bir beka meselesidir' diyerek olanı biteni söyleyince sizde buna bozulacaksınız. İstiyorlar ki, her türlü yanlışı yapsınlar, bizde onlara 'sizin yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle, bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek. Halk her seçimde olduğu gibi bu seçimde de yine 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan' diyecek" dedi. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:04 Kaynak: DHA

Çorum, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li Gülpınar, Büyük Tepki Çeken Sözlerinden Çark Etti: Birileri Yanlış Anladı Yeni Parti Hakkında Yeni İddia: 50 Vekil Hazır!

Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 21:47:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: Bu Millet Sizin Yanlışınıza Müsaade Etmeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]