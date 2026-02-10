Kurtulmuş: Herkes nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret etsin

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Siyaset sözün içeriği ile alakalı olduğu kadar, üslup da alakalıdır. Bunun için herkese tavsiyem; herkes kullandığı üsluba dikkat etsin. Herkes bu çerçevede insani temel gerekçelere uyarak, insan olmanın bize öğrettiği nezaket kuralları içerisinde, nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret etsin" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Kurtulmuş ve Uulu, ortak basın toplantısı yaptı. Kurtulmuş, Uulu ile heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ülkesinde 2'nci kez Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiş olmasının değerli olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye ve Kırgızistan arasında gelişen ilişkilerin, parlamentolar arasındaki ilişkilere de yansımasını büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz ve inşallah daha fazla geliştirmeye niyetliyiz, kararlıyız. Geçtiğimiz yıl Kırgızistan'a yaptığımız ziyarette iki ülke parlamentoları arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ayrıca Türkiye Parlamentosu Kırgızistan Dostluk Grubu, Kırgızistan'ı ziyaret etmişti. İnşallah bu süreçte Kırgızistan'da teşekkül eden Türkiye Dostluk Grubu'nu ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Türkiye ve Kırgızistan; Türk dünyasının iki önemli ülkesi olarak hem Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde hem de parlamentolarımızın ortak asamblesi TÜRKPA bünyesinde fevkalade yakın bir çalışma dönemine girmiştir. Uzunca bir süredir, Türk dünyasının iki önemli kuruluşu nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk dünyası önümüzdeki dönemde dengeleri tamamen değişen dünya siyasetinin en önemli merkezlerinden birisi haline gelmeye adaydır" dedi.

'TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ YENİ BİR DÖNEME GEÇMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan ziyaretinde imzalanan anlaşmaları hatırlatan Kurtulmuş, "Bu ziyarette, stratejik ilişkiler düzeyine çıkartılan ikili ilişkilerle Türkiye ve Kırgızistan ilişkileri yeni bir döneme geçmiştir. Bizler de parlamentolar arasındaki ilişkileri artırarak, özellikle son dönemde gelişen ilişkileri örnek bir hale gelmesi için tüm gücümüzle gayret sarf edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki dönemde Kırgızistan, TÜRKPA Genel Kurulu Başkanlığı'nı Kazakistan'dan devralacak. Yine Kırgızistan'ın 2027-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği adaylığını da önemsiyoruz. Türkiye olarak bütün platformlarda ve özellikle Kırgızistan'a göre daha güçlü olduğumuz coğrafyalarda geçici üyelik adaylığının kabul edilmesi için her türlü çabayı ortaya koyacağız. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik alanda güçlenmesi gerektiğinin şart olduğu kanaatindeyiz. İki ülkenin Cumhurbaşkanlarının, ortak hedef olarak koyduğu 5 milyar dolarlık ticaret hedefi ne yazık ki halen 1,5 milyar seviyesinde. İki ülkenin potansiyeline baktığımız zaman bu hedefin çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesi mümkündür" diye konuştu.

'TASLAK METNİ GÖNDERDİK'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor hazırlıkları ile ilgili, "Çok titiz bir çalışma sürdürüyoruz. 20 komisyon toplantısıyla Türkiye'nin farklı kesimlerinden 137 insanı burada dinledik. Herkes görüşlerini ifade etti ve fevkalade olgun bir demokratik zeminde müzakereler gerçekleştirildi. Komisyonda grubu olan veya olmayan siyasi partiler, siyasal tutum belgeleri mahiyetindeki raporlarını TBMM'ye takdim ettiler. Bu da kamuoyu ile paylaşıldı. Grubu bulunan partilerin temsilcileriyle 5 toplantı yaptık. Grubu olmayan partilerin temsilcileriyle de görüşmeler yapıldı. Sonuç itibarıyla ilk raporlara baktığınız zaman, partiler arasında kolay bir uzlaşı sağlayacak zemin görünmedi. Ancak bu toplantılarla uzlaşılacak konular tespit edildi ve ana çerçeve ortaya çıkarıldı. Fevkalade verimli ve disiplinli bir çalışmayla nihai noktaya gelindi. Dün akşam itibarıyla 5 arkadaşımıza kişiye özel olmak üzere bir taslak metni gönderdik. Herhalde önümüzdeki günlerde komisyon toplantısı düzenleyerek müzakereyi yapar, oylamayı gerçekleştirir ve komisyon olarak görevimizi tamamlayarak raporumuzu TBMM Başkanlığı'na takdim ederiz" açıklamasında bulundu.

'YASA YAPICI BİR KOMİSYON DEĞİLDİR'

Kurtulmuş, raporda 'Umut Hakkı'na yer verilip verilmeyeceğine ilişkin, "Komisyonun hazırlık süreci içerisinde tartışılan konuların ne olduğunu rapor nihai şekline kavuştuktan sonra kamuoyu ile paylaşmak doğru olur. Dolayısıyla içerik ile ilgili bir kelimeyi dahi benden alamazsınız. Komisyonun görevi raporu hazırlamak, çalışmaları tamamlamak ve raporu hazırlayarak TBMM'ye sunmaktır. Bu komisyon, yasa yapıcı bir komisyon değildir. Ne yasa hazırlıyor ne anayasa hazırlıyor. Başından beri bunu ortak bir eğilim olarak dile getirdik. Komisyonun bu kadar geniş dinlemeler ve uzun tartışmaların sonucunda geldiği nokta; Türkiye'nin tarihi sürecinde, barış, huzur ve esenliğin sağlaması imkanının ortaya çıktığı süreçte, siyaset olarak biz konuya nasıl yaklaşıyoruz? Bunun çerçevesini oluşturmak ve çerçeve içerisinde öngördüğümüz yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere, bu çerçeveyi TBMM Genel Kurulu ile paylaşmak, komisyonun vazifesi bellidir. İlk toplantıda kabul edilen usul ve esaslar çerçevesinde komisyon şu ana kadar büyük bir olgunluk ve fedakarlıkla vazifesini yerine getirmiştir. Çok az kaldı, oylamanın ardından komisyonun görevi sona erecek" dedi.

'HERKES ÜSLUBUNA DİKKAT ETSİN'

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasındaki tartışmaya ilişkin, "Hem siyasi kimliğim hem de taşıdığım Meclis Başkanlığı sorumluluğum itibarıyla gündelik siyasetin polemiklerine girmem. Ancak siyasi hayatım boyunca hep şunu söylemeye gayret ettim; siyaset aslında söylenen sözün içeriği ile alakalı olduğu kadar üslup da alakalıdır. Bunun için herkese tavsiyem; herkes kullandığı üsluba dikkat etsin. Herkes bu çerçevede insani temel gerekçelere uyarak, insan olmanın bize öğrettiği nezaket kuralları içerisinde, nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret sarf etsin. Siyasetçi elbette toplumdan ayrı değil ancak siyasetçiye toplumun her kesimi bakıyor ve burada konuşulan her bir sözün toplumu derinden etkilediğini biliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE GURUR DUYDUĞUMUZ BİR ÜLKE'

Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ise "Türk dünyası, globalleşme devrinde en önemli rollerden birini oynuyor. Türk dünyası, TÜRKPA ile diğer teşkilatlar, uluslararası alanda etkili bir teşkilat olduğunu kanıtlamıştır. Türk dünyasındaki en tesirli ülke, Türkiye sayılır. Askeri, ekonomik gücüyle Türkiye gurur duyduğumuz bir ülkedir" dedi.