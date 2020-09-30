Kuşadası, Avrupalı emlak yatırımcısının gözdesi oldu - Son Dakika

Kuşadası, Avrupalı emlak yatırımcısının gözdesi oldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Avrupalı emlak yatırımcısının yeni gözdesi oldu.

Kuşadası, Avrupalı emlak yatırımcısının gözdesi oldu, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Avrupalı emlak yatırımcısının yeni gözdesi oldu. Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere'de yaşayan yabancıların ev almak için sıraya girdiği konut projelerine gurbetçiler de büyük ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezi olan Kuşadası, son dönemde yükselen marka değeriyle parasını gayrimenkul alanında değerlendirmek isteyen yabancı emlak yatırımcısının ilgi odağı oldu. Özellikle Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde yaşayan yabancıların yanı sıra gurbetçi vatandaşlar da Kuşadası'ndan lüks villa ve ev satın almak için sıraya girdi. Ege, Değirmendere, Karaova, Sahil Siteleri ile Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri turistlerin konut sahibi olmak için favori yerleşim yerleri oldu.

'FİRMALARIN YÜZÜ GÜLDÜ'Yurt dışı yatırımcının birikimini Kuşadası'nda değerlendirmek istemesi inşaat firmalarının da yüzünü güldürdü. Daha çok yeşili koruyan, doğa dostu projeler hazırlayan konut üreticileri, koronavirüs salgını nedeniyle bozulan ekonomik yapılarını, yabancı müşterilere satış yaparak düzeltme şansı buldu.Büyükşehirlerden Kuşadası'na tatillerini geçirmek için gelenler, koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince Kuşadası'nın nüfusu 117 binden 424 bine kadar çıktı. Bu durum ise ilçedeki ev ve arsa fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Geçen yıl yeri, büyüklüğü ve özelliklerine göre 250 bin ila 900 bin lira arasında değişen ev fiyatları, bu yıl ise 500 bin liradan başlayıp 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl 100 metrekarelik arsanın yerine göre fiyatları 120 bin lira ile 400 bin lira arasında iken bu rakam bu yıl 300 bin ile 1 milyon lira arasında değişiyor. 'RAHAT BİR NEFES ALDIK'Kuşadası'na son 1,5 yılda Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi tarafından önemli yatırımların yapıldığını belirten özel bir inşaat şirketinin yöneticisi Yusuf Yazıcı, "Türkiye'de turizmin başladığı ilk yer olan Kuşadası, yakaladığı ivme ile her alanda yeniden Çeşme ve Bodrum ile yarışmaya başladı. Bu durum özellikle gayrimenkul sektörünü olumlu yönde etkiledi. Avrupalı emlak yatırımcısının birikimini Kuşadası'nda değerlendirmesi koronavirüs sürecinde bize rahat bir nefes aldırdı. Yaptığımız konutlara özellikle yurt dışından çok talep var. Almanya'da yaşayan gurbetçiler de buradan ev sahibi olmayı çok istiyor" dedi.'KUŞADASI YENİDEN MARKA BİR KENT OLDU'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Yabancı emlak yatırımcısının Kuşadası'nı tercih etmesi bizi de çok sevindirdi. Bu Kuşadası'nın yeniden marka bir kent olduğunun en büyük göstergesi. Belediye olarak artık Kuşadası'nın görüntüsünü bozan çarpık yapılaşmaya da kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çünkü peyzaj projesiyle gelmeyen, yaptığı inşaatı nasıl yeşille donatacağını, şekillendireceğini ifade etmeyen kimseye inşaat ruhsatı vermiyoruz" diye konuştu.


Kuşadası, Avrupalı emlak yatırımcısının gözdesi oldu
Kuşadası, Avrupalı emlak yatırımcısının gözdesi oldu
Kuşadası, Avrupalı emlak yatırımcısının gözdesi oldu
Kuşadası, Avrupalı emlak yatırımcısının gözdesi oldu
Kuşadası, Avrupalı emlak yatırımcısının gözdesi oldu

Kuşadası, Almanya, Yabancı, Emlak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası, Avrupalı emlak yatırımcısının gözdesi oldu - Son Dakika

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