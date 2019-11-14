Kuşadası Belediyesi bir ilke daha imza attı

Kuşadası Belediyesi bir ilke imza atarak ayrı bir binada faaliyet gösterecek olan Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi açtı.



Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'nin açılışı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in katılımıyla gerçekleşti. Kuşadası Belediyesi tarafından kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları ile iş birliği içerisinde projeler geliştirmek ve AB fonlarından etkin bir biçimde yararlanmak hedefi ile kurulan Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi düzenlenen bir törenle açıldı. Açılışa AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ukrayna Büyükelçisi AndriiSybiha, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sinaia Belediye Başkanı VladGheorgheOprea, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve Kuşadası'nın diğer kardeş şehirlerinden temsilciler ile protokol üyeleri katıldı.



Açılışta konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'nin Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası açısından çok önemli bir işlevi yerine getireceğini belirterek açılışa katılarak mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'nin Türkiye'de belediye binasından bağımsız olarak ayrı bir binada faaliyet gösterecek olan ilk AB merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, merkezin kentin gelişimine katkı sunacak önemli projelere öncülük edeceğini söyledi.



Başkan Ömer Günel'in ardından konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, böylesine güzel bir açılışta bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Berger, Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'nin geliştirilecek yeni projeler ve iş birlikleri için önemli bir başlangıç olduğuna dikkat çekti.



Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, kentin merkezinde, ayrı bir binada faaliyet gösterecek bir merkezi yaşama geçirmiş olmasından dolayı Kuşadası Belediyesi'ne ve desteğinden dolayı Kuşadası Kaymakamlığı'na teşekkür etti. Merkezin Türkiye açısından bir ilk olduğunu ve diğer belediyelere örnek olacağını ifade eden Özcan "Önemli olan bu merkezi yaşatmak,bol bol Avrupa Birliği projesi üretmek ve Kuşadası'nda bulunan sivil toplum örgütlerini bu yapının içerisine dahil etmektir. Merkezin Kuşadası'na hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'nin önemli bir temas noktası olduğuna dikkat çekerek geliştirilecek projelerin kente faydalı olacağına inandığını belirtti.



Konuşmaların ardından Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'nin açılış kurdelesi, Büyükelçi Christian Berger, Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Bülent Özcan, Kaymakam Sadettin Yücel ve Başkan Ömer Günel tarafından kesildi. - AYDIN